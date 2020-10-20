На вулиці Троїцькій виявили чоловіка з наркотиками

У ніч на 20 жовтня на вулиці Троїцькій поліцейські помітили громадянина. Побачивши службовий автомобіль, він різко змінив напрямок руху та намагався зникнути з поля зору.
Така поведінка копам здалась підозрілою, тому чоловіка зупинили. За інформацією патрульної поліції, інспектори перевірили 44-річного кременчужанина та під час поверхневої перевірки знайшли в нього поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.