На вулиці Троїцькій виявили чоловіка з наркотиками

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 735 Коментарів: 2

При появі правоохоронців громадянин різко змінив напрямок руху, чим привернув до себе увагу

У ніч на 20 жовтня на вулиці Троїцькій поліцейські помітили громадянина. Побачивши службовий автомобіль, він різко змінив напрямок руху та намагався зникнути з поля зору.





Така поведінка копам здалась підозрілою, тому чоловіка зупинили. За інформацією патрульної поліції, інспектори перевірили 44-річного кременчужанина та під час поверхневої перевірки знайшли в нього поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.





На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.



