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Надзвичайні новини

На вулиці Троїцькій виявили чоловіка з наркотиками

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 735 Коментарів: 2

 

При появі правоохоронців громадянин різко змінив напрямок руху, чим привернув до себе увагу

У ніч на 20 жовтня на вулиці Троїцькій поліцейські помітили громадянина. Побачивши службовий автомобіль, він різко змінив напрямок руху та намагався зникнути з поля зору.


Така поведінка копам здалась підозрілою, тому чоловіка зупинили. За інформацією патрульної поліції, інспектори перевірили 44-річного кременчужанина та під час поверхневої перевірки знайшли в нього поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.


На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

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VsegdaProtiv:
Сьогодні, 17:22

Завтра снова будет тыняться по городу... 


3 0
171
DNIWE:
Сьогодні, 18:41

Цитата: VsegdaProtiv

Завтра снова будет тыняться по городу... 

та он уже там скорей всего))


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