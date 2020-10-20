У сусідній області нацгвардійця підозрюють в убивстві через гроші

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Затримали нацгвардійця, якого підозрюють у вбивстві. Злочин стався у Сумській області. За інформацією теруправління ДБР у Полтаві, 15 жовтня у місті Охтирка зник 31-річний місцевий мешканець. Наступного дня із відповідною заявою до поліції звернувся родич зниклого. У будинку, де мешкав зниклий чоловік, правоохоронці виявили сліди, схожі на кров, та інші сліди злочину. Крім того, встановили, що відсутній автомобіль, яким користувався зниклий.





Мотивом злочину могли бути корисливі наміри. Нацгвардієць знав, що потерпілий продав автомобіль, а вдома зберігав готівку.





Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомила, що 15 жовтня солдат-контрактник, бувши обізнаним про наявність у знайомого 3500 доларів, зайшов до нього додому. Зловмисник наніс чоловіку кілька глибоких проникаючих ран в голову та тулуб невстановленим на даний час предметом. Від отриманих травм чоловік помер.





Після цього підозрюваний забрав гроші. На машині потерпілого вивіз тіло загиблого в ліс та закопав у лісосмузі, за 60 кілометрів від місця злочину.









16 жовтня військовослужбовця затримали на викраденому автомобілі. Під час обшуку вдома у затриманого виявили та вилучили 2,1 тисячі доларів, які належали вбитому. Тіло загиблого згодом виявили правоохоронці під час слідчого експерименту за участі підозрюваного.





18 жовтня військовослужбовцю повідомили про підозру в умисному вбивстві вчиненому з корисливих мотивів та незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому з проникненням у приміщення (ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 289 КК України). Того ж дня, ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави, підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.