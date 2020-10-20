29 жовтня на правобережжі Кременчука без води залишиться частина мешканців

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«Кременчукводоканал» замінюватиме аварійну засувку на перехресті набережної Лейтенанта Дніпрова та вулиці Насосної

29 жовтня без води залишиться частина мешканців правобережжя Кременчука. КП «Кременчукводоканал» замінюватиме аварійну засувку діаметром 600 мм на перехресті набережної Лейтенанта Дніпрова та вулиці Насосної.





Тож з 8.00 до завершення робіт (орієнтовно до 24.00 29 жовтня) у зв’язку з перекриттям ділянок водопроводних мереж припинять централізоване водопостачання в установах та організаціях за адресами:

набережна Лейтенанта Дніпрова, буд. 30А, 30Б, 31А;

вул. Насосна, буд. 37-59, 5/62-100.

Під час проведення робіт можливе погіршення якості питної води у споживачів правобережної частини міста. Тому буде організований посилений контроль якості води, у разі її погіршення локально промиватимуть розподільчі мережі. Мешканців просять зробити необхідний запас води.



