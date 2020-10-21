Вибори депутатів Кременчуцької районної ради, округ №3 (Крюків, Раківка, Занасипи та Потоки)

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Кременчужани 25 жовтня голосуватимуть за новим Виборчим кодексом - місцевих депутатів обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками.

Кременчужани крім міської ради обиратимуть депутатів до обласної ради (7 округ) і Кременчуцької районної ради (1, 2 та 3 округи).

Пропонуємо вам ознайомитися зі списком депутатів на вашому виборчому окрузі. Адже у бюлетені вам потрібно буде обрати одну партію та вписати номер кращого на вашу думку кандидата (вписати за бажанням).

Радимо дізнатися більше про кандидатів до дня виборів.

Бюлетені за депутатів до Кременчуцької районної ради будуть світло-зеленого кольору.

Територіальний виборчий округ №3 (Крюків, Раківка, Занасипи та Потоки)





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»





* Скляревський Едуард Іванович 08.05.1969 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Кременчуцька районна рада Полтавської області, Заступник голови, місце проживання: с.Кам’яні Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Сидоренко Олег Олександрович 03.12.1965 с.Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Крюківська районна адміністрація виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Інспектор з благоустрою, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Грицик Юрій Ярославович 26.04.1987 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Комунальне підприємство "Ринок "Ново-Іванівський", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Таценюк Віталій Дмитрович 15.11.1957 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТОВ "Кременчуцька торгова гільдія", Заступник генерального директора з будівництва, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Марагімова Марія Станіславівна 08.06.1989 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька міська дитяча лікарня", Лікар-інфекціоніст, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Косовська Надія Олексіївна 19.04.1959 с.Лебедівка, Сахновщинський р-н, Харківська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Пенсіонер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Мазур Андрій Станіславович 02.04.1980 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Головний спеціаліст з лікувальної роботи, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Гавриленко Ірина Михайлівна 30.01.1965 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Кременчуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Полтавської обласної ради, Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Баранник Володимир Олександрович 20.12.1982 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа – підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 9 Дем’яненко Валентина Іванівна 01.11.1966 с.Мала Кохнівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Головний спеціаліст, місце проживання: с.Мала Кохнівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»





* Івахненко Оксана Юріївна 01.02.1964 м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Опорний заклад "Пришибський заклад загальної середньої освіти 1-3 ступенів", Учитель історії, місце проживання: с.Пришиб, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Галата Сергій Васильович 04.03.1974 с.Кліщинці, Чорнобаївський р-н, Черкаська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП "Будмонтаж проект-17", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Орел Валерій Іванович 29.05.1981 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватний підприємець, місце проживання: смт Семенівка, Семенівський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Бургаз Дмитро Сергійович 08.07.1990 смт Онуфріївка, Онуфріївський р-н, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, "ПАТ" ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, Зварювальник, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Цимбал Валентина Іванівна 12.09.1961 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Кременчуцький ПНД, Медична сестра, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Яворська Неля Вікторівна 08.09.1965 с.Садки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, "ПАТ" "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА", Контролер касир, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Дроздов Олег Володимирович 26.09.1977 м.Чимкент, Казахстан Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Приватний підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 7 Рєзнікова Любов Василівна 16.01.1955 м.Кобеляки, Кобеляцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Пенсіонер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Островершко Олександр Володимирович 24.04.1981 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А-1546, Старший топогеодезист-оператор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДОВІРА»





* Буленко Віталій Іванович 13.10.1968 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", ТОВ "Арніка ФІД", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення вико 1 Цимбал Олександр Іванович 13.11.1951 с.Чутівка, Оржицький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", ДВНЗ "Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури"., Заступник директора, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Пиримшоєва Ольга Анатоліївна 04.07.1987 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", Локомотивне депо "Кременчук", Начальник резерву локомотивних бригад, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Король Іван Андрійович 09.01.1980 с.Улинівка, Козельщинський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Станція Кременчук, Південної залізниці, Черговий, місце проживання: м.Горішні Плавні, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Третяк Марина Ігорівна 12.08.1989 м.Кременчук, Полтавської обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", Тимчасово не працює, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Стрючалін Микола Федорович 17.11.1985 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "НВП "Енерго-плюс", Начальник електротехнічної лабораторії, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлен 6 Яненко Андрій Олександрович 27.10.1988 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Локомотивне депо Кременчук, Слюсар, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Остапенко Наталія Миколаївна 18.03.1981 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", АТ "Ощадбанк", Старший контролер-касир, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Буряк Алла Леонідівна 25.02.1988 с.Пронозівка, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", Вільна профспілка машиністів депо "Кременчук", Бухгалтер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 9 Волошин Олексій Володимирович 29.04.1974 м.Кременчук Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 10 Ємельянов Василь Васильович 07.02.1964 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»





* Перепелиця Максим Олександрович 12.05.1991 м.Херсон, Херсонська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Біланівський ГЗК", Начальник складу, місце проживання: смт Нова Галещина, Козельщинський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Обихвіст Олексій Вікторович 04.06.1973 с.Рідкодуб, Валківський р-н, Харківська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: с.Новоселівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Вінклер Людмила Василівна 25.12.1962 м.Ватутіно, Черкаська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Мигаль Владислав Станіславович 07.02.1988 с.Піщане, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", ТОВ "Дормаш груп Україна", Заступник директора з продажів, місце проживання: с.Піщане, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Папка Сергій Васильович 11.07.1978 м.Полтава, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Котолуп Надія Борисівна 08.03.1958 с.Устимівка, Глобинський р-н, Полтавської обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Пенсіонер, місце проживання: с.Устимівка, Глобинський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Сипало Олександр Юрійович 29.03.1982 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, ТОВ "Козацька стріла", Начальник зміни охорони, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ»





* Усанова Ольга Петрівна 05.02.1971 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Заступник міського голови, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Мізін Владислав Леонідович 17.07.1999 с.Садки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальний заклад фізичної культури і спорту "Кременчуцький міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", Тимчасово виконуючий обов’язки директора, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Миронюк Максим Васильович 21.09.1994 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Головний спеціаліст організаційно-контрольного відділу, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Тарасова Наталія Євгеніївна 24.11.1959 с.Павлівка, Світловодський р-н, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне некомерційне медичне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" м. Кременчук, Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Миронова Ольга Костянтинівна 13.07.1963 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Севастян Віктор Петрович 18.05.1963 с.Леляки, Баришівський р-н, Київська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Махтай Оксана Володимирівна 05.06.1979 с.Куцеволівка, Онуфріївський р-н, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне некомерційне медичне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" м.Кременчук, Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Василенко Віктор Васильович 16.02.1967 м.Саратов, Російська Федерація Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне підприємство "Благоустрій Кременчука", Генеральний директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Коваль Світлана Станіславівна 23.03.1989 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Доцент кафедри "Автоматизації та інформаційні системи", місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 9 Мальований Володимир Олексійович 13.04.1974 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", КП "Кременчукводоканал", Фінансовий директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»





* Іпатенко Іван Володимирович 14.03.1972 с.Садки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа - підприємець, місце проживання: с.Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Куделя Сергій Миколайович 28.08.1972 с.Кам’яні Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Тимчасово не працює, місце проживання: с.Камяні Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Семерянін Оксана Григорівна 14.02.1972 с.Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кременчуцька районна державна адміністрація, Начальник відділу освіти, сім?ї, молоді та спорту, місце проживання: с.Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Куляхтін Володимир Володимирович 22.12.1968 м.Уральск, Російська Федерація Громадянин України, освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", HBT International Transporte., Водій, місце проживання: с.Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Соболева Вікторія Геннадіївна 08.05.1972 с.Дмитрівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Рікдом", Керівник, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Бельчич Анжеліка Миколаївна 11.06.1972 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна", Головний бухгалтер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»





* Покотило Василь Степанович 30.08.1955 с.Броварки, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Мартиненко Микола Іванович 22.04.1958 с.Вехово, Недригайлівський р-н, Сумська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Фізична особа-підприємець Мартиненко М.І., місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Щербак Артем Сергійович 20.06.1988 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", Фізична особа-підприємець Щербак А.С., місце проживання: с.Кривуші, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Горбунова Вікторія Олександрівна 22.10.1978 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Костенко Катерина Василівна 08.09.1986 м.Світловодськ, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець Костенко К.В., місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Коваль Олена Григорівна 17.05.1983 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Компанія" ТЕРРА–Макс", Інженер землевпорядник, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ»





* Климович Костянтин Юрійович 02.10.1985 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "ВЮСТ", Керівник відділу по роботі з клієнтами, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Остяков Андрій Андрійович 02.08.1992 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватний підприємець, місце проживання: с.Чечелеве, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Думаногуллари Юлія Олександрівна 26.08.1983 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Перегонов Євгеній Вікторович 30.10.1965 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, КАТП 1628, Водій, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Позднякова Юлія Вячеславівна 19.04.1955 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Пенсіонер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Бабікова Вікторія Ігорівна 17.05.1986 м.Полтава, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ООО "АКВАПРАЙМ", Комерційний директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА»





* Підлісна Світлана Григорівна 27.11.1973 смт Козельщина, Козельщинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Приватний підприємець, місце проживання: смт Козельщина, Козельщинський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Костромінов Сергій Анатолійович 17.04.1963 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", КП Кременчукводоканал, Механік транспортного цеху, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Гордєєва Валентина Яківна 17.03.1954 м.Новоукраїнка, Новоукраїнський р-н, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Чернявська Тетяна Костянтинівна 19.01.1989 с.Орлове, Новоархангельський р-н, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ЗОШ №2, Завідувач шкільної бібліотеки, місце проживання: м.Горішні Плавні, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Корнацький Сергій Юрійович 18.03.1983 с.Кам’яна-Балка, Первомайський р-н, Миколаївська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Приватний підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Антоненко Олексій Васильович 08.01.1986 смт Білокуракине, Білокуракинський р-н, Луганська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Приватний підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Макидонський Віталій Вікторович 14.06.1971 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, ТОВ "Кремгаз", Комерційний директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Мєзєнцева Оксана Юріївна 02.08.1976 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Стоматологія "PrоfiDent", Лікар стоматолог, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Круглов Артем Павлович 03.01.1989 с.Власівка, Світловодський р-н, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ Автодженезіс, Менеджер із збуту, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ МІСТО»





* Колотієвський Дмитро Олександрович 29.10.1981 м.Світловодськ, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Агрорембудсервіс", Юрисконсульт, місце проживання: с.Кривуші, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Кірєєв Юрій Васильович 11.10.1954 с.Грамотейно, Біловський р-н, Кемеровська обл. Росіська Федерація Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "АТП-15307", Генеральний директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового ви 2 Шувалов Петро Леонідович 21.04.1972 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальний заклад фізичної культури і спорту міський футбольний клуб "Кремінь", Заступник директора, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Яцук Едуард Анатолійович 06.08.1972 смт Шерлова Гора, Борзинський р-н, Читинська обл., Російська Федерація Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцький клуб юних десантників та миротворців "Гвардія", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Петренко Інна Анатоліївна 18.12.1969 с.Михайлівка, Верхньорогачицький р-н Херсонська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", Інженер з підготовки кадрів, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Лихошвай Наталія Валентинівна 11.07.1965 с.Погреби, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", ТОВ "Градосфера", Генеральний директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Логашкін Сергій Сергійович 04.08.1980 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", Начальник юридичного відділу, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Пастухова Ірина Леонідівна 24.05.1965 с.Пушки Ліозненський р-н, Вітебська обл., Білорусь Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", Начальник хімічно- аналітичної лабораторії, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Непша Олександр Сергійович 12.04.1977 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Комунальний заклад культури і відпочинку "Парк Крюківський", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 9 Попович Наталія Олександрівна 22.12.1964 с.Максимівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Дошкільний навчальний заклад 12, Вихователь-методист, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»



