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Кременчужани можуть додатково чіпувати свої паспорти

Сьогодні, 07:39 Переглядів: 779

Отримати кваліфікований електронний підпис можна безкоштовно

Власники ID-карток можуть нанести кваліфікований електронний підпис на чіп їхнього паспорту. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.


КЕП дає можливість отримувати адмінпослуги, зокрема:

  • довідку про несудимість
  • укладати угоди
  • здійснювати банківські операції
  • оформлювати доручення онлайн тощо. 

Отримати КЕП безкоштовно можуть повнолітні громадяни. Цей підпис дійсний 2 роки.


Для запису КЕП на чіп паспорту знадобиться PIN-код, який особисто вказується власником ID-картки під час її отримання.


Послугу можна отримати двома способами:

  • одразу після отримання нової ID-картки — у територіальному підрозділі ДМС за місцем реєстрації особи;
  • записати КЕП на раніше видану ID-картку — у будь-якому територіальному підрозділі ДМС, незалежно від місця реєстрації.


Територіальні підрозділи ДМС у Кременчуці:

  • Автозаводський район: вул. Ігоря Сердюка 31/16,
  • Крюківський район: вул. І.Сердюка, 43.

 

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Автор: Богдан Волошко
Теги: паспорт
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