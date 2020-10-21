Кременчужани можуть додатково чіпувати свої паспорти
Сьогодні, 07:39
Переглядів: 779
Отримати кваліфікований електронний підпис можна безкоштовно
Власники ID-карток можуть нанести кваліфікований електронний підпис на чіп їхнього паспорту. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
КЕП дає можливість отримувати адмінпослуги, зокрема:
- довідку про несудимість
- укладати угоди
- здійснювати банківські операції
- оформлювати доручення онлайн тощо.
Отримати КЕП безкоштовно можуть повнолітні громадяни. Цей підпис дійсний 2 роки.
Для запису КЕП на чіп паспорту знадобиться PIN-код, який особисто вказується власником ID-картки під час її отримання.
Послугу можна отримати двома способами:
- одразу після отримання нової ID-картки — у територіальному підрозділі ДМС за місцем реєстрації особи;
- записати КЕП на раніше видану ID-картку — у будь-якому територіальному підрозділі ДМС, незалежно від місця реєстрації.
Територіальні підрозділи ДМС у Кременчуці:
- Автозаводський район: вул. Ігоря Сердюка 31/16,
- Крюківський район: вул. І.Сердюка, 43.
Автор: Богдан Волошко