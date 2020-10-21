Кременчужани можуть додатково чіпувати свої паспорти

Сьогодні, 07:39 Переглядів: 779

Власники ID-карток можуть нанести кваліфікований електронний підпис на чіп їхнього паспорту. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.





КЕП дає можливість отримувати адмінпослуги, зокрема:

довідку про несудимість

укладати угоди

здійснювати банківські операції

оформлювати доручення онлайн тощо.

Отримати КЕП безкоштовно можуть повнолітні громадяни. Цей підпис дійсний 2 роки.





Для запису КЕП на чіп паспорту знадобиться PIN-код, який особисто вказується власником ID-картки під час її отримання.





Послугу можна отримати двома способами:

одразу після отримання нової ID-картки — у територіальному підрозділі ДМС за місцем реєстрації особи;

записати КЕП на раніше видану ID-картку — у будь-якому територіальному підрозділі ДМС, незалежно від місця реєстрації.





Територіальні підрозділи ДМС у Кременчуці: