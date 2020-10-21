Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
Кременчук364
Померло:
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Кременчук25
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Пів сотні нових випадків COVID-19 виявили у Кременчуці

Сьогодні, 20:45 Переглядів: 241

Померла одна людина

24 жовтня у Кременчуці коронавірусну хворобу підтвердили у 53 людей. Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 29 жінок віком від 19 до 77 років та 24 чоловіків віком від 18 до 81 року. 49 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Чотири лікується в інфекційному шпиталі.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


За добу померла одна людина.


Всього зареєстровано 1141 випадок. Одужало 450 осіб, померло 27 людей.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»
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