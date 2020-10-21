Пів сотні нових випадків COVID-19 виявили у Кременчуці

Сьогодні, 20:45 Переглядів: 241

24 жовтня у Кременчуці коронавірусну хворобу підтвердили у 53 людей. Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 29 жінок віком від 19 до 77 років та 24 чоловіків віком від 18 до 81 року. 49 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Чотири лікується в інфекційному шпиталі.





По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.





За добу померла одна людина.





Всього зареєстровано 1141 випадок. Одужало 450 осіб, померло 27 людей.