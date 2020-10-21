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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Кременчужанам на замітку: де знайти дані про вашу дільницю та округ?

Сьогодні, 19:11 Переглядів: 456

Допоможе сервіс Державного реєстру виборців та веб-відображення «Місцеві вибори»

25 жовтня ми підемо на місцеві вибори, де обиратимемо міського голову, депутатів Кременчуцької міської ради, Кременчуцької районної ради та Полтавської обласної ради.


Один з наших читачів поскаржився, що не знає, до якого округу належить його адреса і на яку дільницю йти. Виборці мали отримати від запрошення, де вказана адреса дільниці. За їх розповсюдження відповідальні дільничні комісії. Проте якщо з якихось причин ви не отримали запрошення, перевірити дані про округ та дільницю можна через сервіси Державного реєстру виборців.


 


Переходячи за посиланням, обираєте вкладку «Пошук дільниці» та заповнюєте всі необхідні поля – і отримуєте повну інформацію про дільницю, її місцерозташування та мапі.


 


Якщо у вас є сумніви щодо того, чи включене ваше прізвище у реєстр (тобто чи зможете ви проголосувати і чи варто взагалі йти на дільницю), є інша опція перевірки. На цьому ж сервісі обираєте вкладку «Перевірка включення», заповнюєте всі необхідні поля, даєте згоду на обробку персональних даних. А також вказуєте адресу електронної пошти. На пошту надходить код підтвердження, його маєте ввести на сайті для опрацювання запиту – і отримуєте необхідну інформацію. Дільниці утворені на постійній основі (тобто ви фактично йдете голосувати туди, де голосували на останніх виборах до ВР).


У день виборів ви не зможете внести дані до реєстру (можна було внести зміни лише за 5 дні до голосування), тож якщо вашого прізвища в ньому немає, проголосувати ви не зможете.


Даних про округи на місцеві вибори через сервіс ви не знайдете. Проте на сайті ЦВК є веб-сервіс «Місцеві вибори 2020». Переходите на вкладку «Виборчі округи», обираєте необхідний ТВО (територіальний виборчий округ) у Полтавській області, натискаєте – і отримуєте інформацію про округи (поділ на округи різний для Кременчуцької міської, Кременчуцької районної та Полтавської обласної рад, але дільниці для голосування при цьому незмінні).


 


Хто з кандидатів від якої партії балотується по кожному конкретному округу – інформацію зібрав ТЪ. В межах міста та приєднаної Потоківської громади утворено 6 виборчих округів з виборів до Кременчуцької міської ради. Кременчужани, крім міської ради, обиратимуть депутатів до обласної ради (7-й округ) і Кременчуцької районної ради (1-й, 2-й та 3-й округи)

ПО ТЕМІ:

Вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ №1 (Центр Кременчука)
Вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ №2 (нагірна частина)
Вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ №3 (район Гвардійської, В.Кохнівки та частина Молодіжного)
Вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ №4 (Молодіжний)
Вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ №5 (частина центру, занасипи, Потоківський старостинський округ)
Вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ №6 (Крюків, Раківка)
Вибори депутатів Полтавської обласної ради, округ №7 (Кременчук)
Вибори депутатів Кременчуцької районної ради, округ №1 (центр та нагірна частина)
Вибори депутатів Кременчуцької районної ради, округ №2 (нагірна частина, район Гвардійської, В.Кохнівки та частково Молодіжного)
Вибори депутатів Кременчуцької районної ради, округ №3 (Крюків, Раківка, Занасипи та Потоки)

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: вибори місцеві вибори голосування виборча дільниця округ
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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