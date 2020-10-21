Кременчужанам на замітку: де знайти дані про вашу дільницю та округ?

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25 жовтня ми підемо на місцеві вибори, де обиратимемо міського голову, депутатів Кременчуцької міської ради, Кременчуцької районної ради та Полтавської обласної ради.





Один з наших читачів поскаржився, що не знає, до якого округу належить його адреса і на яку дільницю йти. Виборці мали отримати від запрошення, де вказана адреса дільниці. За їх розповсюдження відповідальні дільничні комісії. Проте якщо з якихось причин ви не отримали запрошення, перевірити дані про округ та дільницю можна через сервіси Державного реєстру виборців.









Переходячи за посиланням, обираєте вкладку «Пошук дільниці» та заповнюєте всі необхідні поля – і отримуєте повну інформацію про дільницю, її місцерозташування та мапі.









Якщо у вас є сумніви щодо того, чи включене ваше прізвище у реєстр (тобто чи зможете ви проголосувати і чи варто взагалі йти на дільницю), є інша опція перевірки. На цьому ж сервісі обираєте вкладку «Перевірка включення», заповнюєте всі необхідні поля, даєте згоду на обробку персональних даних. А також вказуєте адресу електронної пошти. На пошту надходить код підтвердження, його маєте ввести на сайті для опрацювання запиту – і отримуєте необхідну інформацію. Дільниці утворені на постійній основі (тобто ви фактично йдете голосувати туди, де голосували на останніх виборах до ВР).





У день виборів ви не зможете внести дані до реєстру (можна було внести зміни лише за 5 дні до голосування), тож якщо вашого прізвища в ньому немає, проголосувати ви не зможете.





Даних про округи на місцеві вибори через сервіс ви не знайдете. Проте на сайті ЦВК є веб-сервіс «Місцеві вибори 2020». Переходите на вкладку «Виборчі округи», обираєте необхідний ТВО (територіальний виборчий округ) у Полтавській області, натискаєте – і отримуєте інформацію про округи (поділ на округи різний для Кременчуцької міської, Кременчуцької районної та Полтавської обласної рад, але дільниці для голосування при цьому незмінні).









Хто з кандидатів від якої партії балотується по кожному конкретному округу – інформацію зібрав ТЪ. В межах міста та приєднаної Потоківської громади утворено 6 виборчих округів з виборів до Кременчуцької міської ради. Кременчужани, крім міської ради, обиратимуть депутатів до обласної ради (7-й округ) і Кременчуцької районної ради (1-й, 2-й та 3-й округи)



