«Геологія» на останній хвилині «вирвала» перемогу в Кубку мера ім.Олега Бабаєва

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 255





























































































Фото: Артем Коваленко

На стадіоні «Кремінь-Арена» визначили цьогорічного переможця Кубку мера ім.Олега Бабаєва. «Геологія» зустрілася з новачком ФК «Кременчук».





«Геологія» - «Кременчук» - 1:0

Гол: Лавський 89

«Геологія»: Поляков, Лавський, Бігдан, Львов, Брага, Данилейко, Саркісян, Ботвинко, Хрієнко, Шевченко, Куць. Запасні: Проша, Голубенко, Харчинський, Ноженко, Костиренко, Аліфанов, Шимбаков. Тренер: Євген Данилейко

«Кременчук»: Тротяк, Приходько, Макуха, Білоус, Мовчан, Ядришніков, Золотаренко, Крошка, Грохольський, Локтіонов, Козлов. Запасні: Деревянко, Радченко, Рубан, Бондарєв, Цапко, Кузьменко. Тренер: Павло Залоторенко





Гра була захопливою та непередбачуваною, адже команди грали на зустрічних курсах. Героєм матчу став Дмитро Лавський, який забив на останній хвилині основного часу.





Після подачі з кутового на Назара Хрієнка, який головою скинув на Дмитра Лавського. Й капітан з метрів 6-ти розстріляв ворота суперника.









Граючий тренер «Геології» Євген Данилейко поділився враженнями від гри та суперника:





- Рівень чемпіонату, якщо порівнювати з минулорічними змаганнями, залишився таким же (не зважаючи на пандемію корона вірусу – ред.). Хороший рівень змагань, добре, що збирають кременчуцькі команди, адже традиція повинна продовжуватися. Фінал важко дався, але ми заслужено перемогли. У півфіналі та чвертьфіналі пройшли сильних суперників й заслуговували перемогти у фіналі.





- Чого не вистачило, щоб забити раніше?



- Мабуть, вийшли на гру розслабленими, перші 15 хвилин взагалі погано грали, потім наче зібралися, скажемо так, що й суперник не давав все-таки забити, ще й удача нам в дечому допомогла. На останній хвилині нам посміхнулася.









Змагання та сама гра сподобалася й граючому тренеру «Кременчука» Павлу Золотаренку. Команда молода, але вже встигла зіграти в чемпіонаті Полтавської області.





- Чемпіонат хороший, адже у змаганнях взяли участь одні з найкращих футболістів аматорів Полтавської області. З футболістами високого рівня. Проти нас у фіналі грала команда «Геологія», яка зібрала кращих футболістів області.





Ми грали від оборони на контратаках, обрали не зручну для суперника тактику – 3-5-2. За такою тактикою не дуже зручно грати, але я сподіваюсь, що у нас вийшло. Може не так з м’ячем, але в обороні все вийшло, єдине… У нас в принципі хороше суддівство, але помилка на останній хвилині, де було порушення з якого нам забили гол. Думаю, було б закономірно, якби суперник визначився у серії пенальті.

Величезна подяка хлопцям з самовіддачу. Ми добре провели цей сезон маємо досягнення: 5 місце в Першій лізі чемпіонату Полтавської області, півфінал Кубку ім. Маньковського, фінал Кубку ім. Бабаєва та взяли перше місце в чемпіонаті міста. Чемпіонат успішний й сподіваюсь, що команду підтримуватимуть й допомагатимуть.