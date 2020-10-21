Вибори депутатів Кременчуцької районної ради, округ №2 (нагірна частина, район Гвардійської, В.Кохнівки та частково Молодіжного)

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Кременчужани 25 жовтня голосуватимуть за новим Виборчим кодексом - місцевих депутатів обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками.

Кременчужани крім міської ради обиратимуть депутатів до обласної ради (7 округ) і Кременчуцької районної ради (1, 2 та 3 округи).

Пропонуємо вам ознайомитися зі списком депутатів на вашому виборчому окрузі. Адже у бюлетені вам потрібно буде обрати одну партію та вписати номер кращого на вашу думку кандидата (вписати за бажанням).

Радимо дізнатися більше про кандидатів до дня виборів.

Бюлетені за депутатів до Кременчуцької районної ради будуть світло-зеленого кольору.

Територіальний виборчий округ №2 (включає 3 та 4 міські округи: нагірна частина, район Гвардійської, В.Кохнівки та частково Молодіжного).

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»





* Скляревський Едуард Іванович 08.05.1969 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Кременчуцька районна рада Полтавської області, Заступник голови, місце проживання: с.Кам’яні Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Коваленко Михайло Михайлович 26.05.1969 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТОВ "Локомотив-сервіс", Заступник директора, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Гринченко Дмитро Олександрович 03.06.1992 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Дочірнє підприємство "Київтранспарксервіс1", Приватне акціонерне товариство "ХК "Київміськбуд", Начальник служби безпеки, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Матвієнко Євгеній Володимирович 30.10.1984 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Безробітний, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Клен Світлана Ігорівна 12.03.1988 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості, Провідний фахівець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Скрильнік Ольга Анатоліївна 03.10.1979 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Безробітна, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Гончар Михайло Володимирович 20.08.1986 м.Новомосковськ, Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТОВ "МІРАСОЛ-ЦЕНТР", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Калініченко Дарина Сергіївна 18.06.1994 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ПП "Поло-Інвестбуд", Менеджер з постачання, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Ісаєнко Віктор Петрович 26.12.1962 с.Лозівок, Черкаський р-н, Черкаська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 9 Миколенко Юлія Іванівна 09.01.1986 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне підприємство Кременчуцької районної ради "Кременчуцька центральна районна лікарня", Старша операційна медсестра, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»





* Івахненко Оксана Юріївна 01.02.1964 м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Опорний заклад "Пришибський заклад загальної середньої освіти 1-3 ступенів", Учитель історії, місце проживання: с.Пришиб, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Ткаченко Олександр Юрійович 10.09.1979 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Цибрій Олег Анатолійович 02.05.1989 м.Когалим, Тюменська обл., Російська Федерація Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ПП ВИРОБНИЧО ТОРГОВА КОМПАНІЯ "Лукас", Комірник, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Петренко Денис Сергійович 03.12.1988 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ", Начальник зміни електростанції, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Морозова Тетяна Сергіївна 09.02.1992 с.Остап’є, Великобагачанський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, ТОВ "ДЦ" УКРАЇНА М. КРЕМЕНЧУК, Касир– консультант, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Останіна Юлія Олександрівна 20.04.1984 с.Баткен, Киргизстан Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР "ЄВРОПЕЙСЬКА МЕДИЦИНА, Медична сестра, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Антоненко Олександр Олександрович 18.06.1990 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП ВИРОБНИЧО ТОРГОВА КОМПАНІЯ "Лукас", Комірник, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Біляченко Ольга Олександрівна 14.04.1994 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, ПП Степаненко Ю.В., Продавець, місце проживання: м.Кременчук Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Горбенко Віталій Михайлович 05.04.1957 м.Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ.А.С.МАКАРЕНКА, Робітник по комплексному обслуговуванню, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДОВІРА»





* Буленко Віталій Іванович 13.10.1968 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", ТОВ "Арніка ФІД", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Зіненко Василь Володимирович 04.01.1955 м.Кременчук Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", Полтавський обласний осередок IDSL, Президент, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Малякова Марія Сергіївна 17.05.1988 м.Харків, Харківська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", Кафедра електричних машин та апаратів Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського., Доцент, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Марчук Інна Миколаївна 12.03.1978 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Агеєва Анастасія Валеріївна 26.03.1997 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Назарець Олег Степанович 03.07.1970 с.Потоки Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцьке міськрайоннне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, Начальник, місце проживання: с.Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Климчук Кирило Вікторович 03.12.1978 м.Кременчук Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Сахно Євгеній Олександрович 15.12.1984 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", АН "Удача", Керівник, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Богомол Індіра Аманбеківна 27.05.1984 с.Виноградне, Чуйський р-н, Киргизстан Громадянка України, освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", Тимчасово не працює, місце проживання: с.Мала Кохнівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 9 Данилейко Ірина Михайлівна 14.07.1985 с.Очеретувате, Семенівський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, Провідний спеціаліст відділу контролю за станом благоустрою, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 10 Косогоров Дмитро Сергійович 01.07.1980 смт Завалля, Гайворонський р-н, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»





* Перепелиця Максим Олександрович 12.05.1991 м.Херсон, Херсонська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Біланівський ГЗК", Начальник складу, місце проживання: смт Нова Галещина, Козельщинський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Лотош Олександр Миколайович 10.10.1983 с.Вербки, Семенівський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Самозайнята особа, місце проживання: с.Вербки, Семенівський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Хода Ірина Карлівна 11.08.1986 с.Іркліїв, Чорнобаївський р-н, Черкаська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Клініка "Ортосан", Адміністратор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Година Сергій Юрійович 11.08.1993 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Кредмашсервіс", Менеджер зі збуту, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 5 Якимець Костянтин Миколайович 19.04.1980 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП "Кременчукводоканал", Майстер дільниці водовідних мереж та насосних станцій цеху водовідведення, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Цикильок Світлана Вікторівна 30.09.1972 м.Добруш, Гомельська обл., Білорусь Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Тимчасово не працює, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ»





* Усанова Ольга Петрівна 05.02.1971 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Заступник міського голови, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Макаров Андрій Ігорович 15.09.1995 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Начальник, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Волошко Віталій Юрійович 23.03.1991 м.Полтава, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Заступник начальника- начальник відділу реалізації молодіжної політики, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Сербін Радомир Анатолійович 10.01.1976 смт Краснопілля, Краснопільський р-н, Сумська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Корлякова Оксана Вікторівна 27.09.1971 с.Піщане, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька", Директор, місце проживання: с.Піщане, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Дзюба Лариса Борисівна 23.09.1958 с.Світлогірське, Кобеляцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Автозаводського району департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Директор, місце проживання: с.Піщане, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Чорнявська Марія Андріївна 15.11.1976 с.Великі Кринки, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне некомерційне медичне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" м.Кременчука, Директор, місце проживання: с.Піщане, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Чіп Микола Миколайович 03.11.1977 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня відновного лікування", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Боровик Надія Іванівна 25.10.1977 с.Суха Маячка, Новосанжарський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне некомерційне медичне підприємство центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Кременчука, Заступник директора з охорони дитинства та материнства, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 9 Вертюх Олександр Миколайович 16.04.1963 м.Чернігів, Чернігівська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне підприємство "Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»





* Іпатенко Іван Володимирович 14.03.1972 с.Садки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа - підприємець, місце проживання: с.Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. Борщ Володимир Володимирович 10.01.1986 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, ТОВ "Фірма" Будівельний двір", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Булка Дмитро Сергійович 13.03.1996 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Мале підприємство "Інтер’єр", Начальник відділу постачання, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Тишковський Віктор Вікторович 03.01.1992 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Шевченко Катерина Олегівна 01.11.1994 м. Кременчук Полтавська обл. Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Брижаха Тетяна Сергіївна 11.09.1979 м. Кременчук Полтавська обл. Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Шаповал Олег Григорович 23.12.1966 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, Головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»





* Покотило Василь Степанович 30.08.1955 с.Броварки, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Костенко Павло Павлович 31.07.1955 смт Замковка, Кадіївський р-н, Луганська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Кремікс", Помічник директора, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Костенко Павло Павлович 31.07.1955 смт Замковка, Кадіївський р-н, Луганська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Кремікс", Помічник директора, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Гавеля Олена Миколаївна 10.12.1980 с.Максимівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець Гавеля О.М., місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Бордюг Сергій Сергійович 05.04.1981 с.Барсово, Сургутський р-н, Тюменської обл., Російська Федерація Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ІЗІПЕЙ, Інкасатор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Коваленко Віталій Анатолійович 06.05.1980 м.Комсомольськ, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, Менеджер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ»





* Климович Костянтин Юрійович 02.10.1985 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "ВЮСТ", Керівник відділу по роботі з клієнтами, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Марченко Артем Юрійович 31.12.1992 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Типографія студія друку Флаєрок ЮА, Комерційний директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Матяш Анатолій Миколайович 01.09.1961 с.Удовиченки, Зіньківський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватний підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Примостка Данило Олександрович 07.04.1978 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "ВЮСТ", Головний інженер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Дейнекіна Людмила Василівна 28.02.1977 м.Луганськ, Луганська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "ВЮСТ", Менеджер з постачання, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Головко Аліна Миколаївна 26.07.1992 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "КрАЗ", Менеджер із збуту, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛІШКА»





* Підлісна Світлана Григорівна 27.11.1973 смт Козельщина, Козельщинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Приватний підприємець, місце проживання: смт Козельщина, Козельщинський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Замковий Олександр Вікторович 23.03.1980 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Тимчасово не працює, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Шутило Юлія Вікторівна 04.05.1986 м.Вінниця, Вінницька обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Автодженезіс", Маркетолог, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Рухля Олександра Сергіївна 07.03.1999 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Студентка, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Дон Юрій Сергійович 18.09.1981 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДНЗ№18, Слюсар з обслуговування теплових установ, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Бончковська Олеся Сергіївна 22.12.1983 м.Барано-Оренбурське, Пограничний р-н, Приморський край, Російська ФедераціяГромадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ Автодженезіс, Бухгалтер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Щербак Микола Олександрович 09.01.1961 м.Темір-Тау, Карагандинська обл., Казахстан Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ВП "ХРВ" АТ "Укрзалізниця", Інженер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Білаш Тетяна Анатоліївна 17.12.1979 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КЛК ХНУВС, Викладач, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Коваль Максим Іванович 24.05.1982 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Поліція особливого призначення, Заступник командира, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ МІСТО»

* Колотієвський Дмитро Олександрович 29.10.1981 м.Світловодськ, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Агрорембудсервіс", Юрисконсульт, місце проживання: с.Кривуші, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Яворський Вячеслав Вікторович 04.05.1961 с.Видошня, Ярмолинецький р-н, Хмельницька обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю", Директор, місце проживання: с.Погреби, Глобинський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Бельський Олег Васильович 17.11.1964 с.Великий Бакай, Решетилівський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", ТОВ "Укрсервісбезпека", Регіональний директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Волошин Василь Васильович 10.01.1971 с.Кияшки, м.Горішні Плавні, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Громадська організація "Легіон", Старший тренер збірної України по дзюдо, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість мі 4 Лобова Ольга Вячеславівна 17.08.1968 м.Ворожба, Білопілський р-н, Сумська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня відновного лікування", Завідувач спеціалізованого терапевтичного відділення для реабілітації ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Хмарук Євгенія Юріївна 02.04.1989 м.Калінінград, Російська Федерація Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Територіальний центр соціального обслуговування, Юрист консультант, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Бабенко Віталій Анатолійович 29.09.1965 с.Велика Андрусівка, Світловодський р-н, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Укр-Сервіс-безпека", Начальник служби безпеки, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Каоуд Катерина Василівна 04.12.1987 с.Грицаївка Кобеляцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне медичне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" 3, Лікар-педіатр, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Мельник Михайло Іванович 12.08.1959 с.Транспортний, Тенківський р-н, Магаданська обл., Російська Федерація Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Громадська організація "Легіон", Заслужений тренер з боксу, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 9 Дука Віра Іванівна 20.02.1962 с.Заможне Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, СТ "Зоря", Головний бухгалтер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»



