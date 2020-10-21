Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
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Україна132219
Кременчук364
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Понад 1000 випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано у Кременчуці

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2 080 Коментарів: 1

 

Близько сотні хворих у стаціонарах лікуються від пневмонії

1024 випадків захворювання на коронавірус зафіксували у Кременчуці з початку оголошення карантину. Як повідомила заступник мера Кременчука Ольга Усанова, за попередню добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 81 дорослий і 37 дітей. 


Зараз на стаціонарному лікуванні з діагнозом пневмонія лікуються 108 кременчужан, у 15 із них - тяжкий перебіг хвороби.


У місті повністю працює інфекційний шпиталь на базі Першої міської лікарні, там проходять лікування 60 пацієнтів із пневмонією, у 7 - тяжкий перебіг хвороби, ще 41 пацієнт із пневмонією госпіталізовані у лікарню «Кременчуцька», є хворі з пневмоніями і в лікарні «Правобережна», а у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» перебувають 4 жінки з підтвердженим COVID-19. Серед дитячого населення Кременчука хворих із таким діагнозом немає.


У Кременчуці COVID-19 підтвердили у чотирьох вагітних жінок


За інформацією Ольги Усанової, в інфекційному відділенні лікарня «Кременчуцька» з COVID-19 перебувають 40 кременчужан і 14 жителів із Кременчуцького, Глобинського, Козельщанського районів і Кіровоградської області. Амбулаторно лікується 528 пацієнтів. Одужало за весь період 430 пацієнтів, померло - 26 осіб.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

14
limon4ik:
Сьогодні, 16:14

Ось що цікаво, на початку карантину, чи не кожен день звітували про сан обробку зупинок, підїздів то що, зараз тиша. ні в медіа- ресурсах, ні наживо цього вже давно не бачив, чи все як завжди пливли-пливли і на березі всралися


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