Понад 1000 випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано у Кременчуці

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2 080 Коментарів: 1

Близько сотні хворих у стаціонарах лікуються від пневмонії

1024 випадків захворювання на коронавірус зафіксували у Кременчуці з початку оголошення карантину. Як повідомила заступник мера Кременчука Ольга Усанова, за попередню добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 81 дорослий і 37 дітей.





Зараз на стаціонарному лікуванні з діагнозом пневмонія лікуються 108 кременчужан, у 15 із них - тяжкий перебіг хвороби.



У місті повністю працює інфекційний шпиталь на базі Першої міської лікарні, там проходять лікування 60 пацієнтів із пневмонією, у 7 - тяжкий перебіг хвороби, ще 41 пацієнт із пневмонією госпіталізовані у лікарню «Кременчуцька», є хворі з пневмоніями і в лікарні «Правобережна», а у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» перебувають 4 жінки з підтвердженим COVID-19. Серед дитячого населення Кременчука хворих із таким діагнозом немає.







За інформацією Ольги Усанової, в інфекційному відділенні лікарня «Кременчуцька» з COVID-19 перебувають 40 кременчужан і 14 жителів із Кременчуцького, Глобинського, Козельщанського районів і Кіровоградської області. Амбулаторно лікується 528 пацієнтів. Одужало за весь період 430 пацієнтів, померло - 26 осіб.