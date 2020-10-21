Календар ігор, нова сиситема нарахування очок: ХК «Кременчук» стартує матчем з «Донбасом»

Кубок відкриття Паріматч відбудеться 25 жовтня між чемпіоном і віце-чемпіоном сезону 2019/20 - на арені «Айсберг» зійдуться «Кременчук» і «Донбас». А 22 жовтня відбулося відкриття арени в Маріуполі і історичний матч межу абсолютним дебютантом УХЛ «Маріуполем» і новоствореним київським МХК «Сокіл».
22 жовтня 2020 увійшло в історію міста Маріуполь - саме в цей день відбулося урочисте відкриття нової сучасної арени Mariupol Ice Center
Українська хокейна ліга повідомляє, що в 5-му ювілейному сезоні чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч візьмуть участь 8 українських клубів:
Таким чином, в новому сезоні Української хокейної ліги візьмуть участь відразу три новачки. 8 команд в майбутньому в цілому проведе 168 матчів - кожен клуб зіграє по 42 матчі в 6 кіл.
Спортивний департамент УХЛ повідомляє, що в п'ятому ювілейному сезоні чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч буде змінена система нарахування балів.
Тепер за перемогу в матчах регулярного чемпіонату буде присуджуватися два очка. Раніше перемога в основний час приносила три очки.
З сезону 2020/21 буде використовуватися наступна система нарахування очок.
У новому сезоні головний тренер кременчужан Олександр Савицький розраховує на 30 хокеїстів: 3 воротарів, 10 захисників і 17 нападників.
Воротарі:
33. Микита Гордюшин (02.09.1998)
79. В'ячеслав Новицький (05.01.1996)
99. Ігор Давлетшин (11.08.1997)
Захисники:
4. Всеволод Толстушко (31.05.1993)
7. Давид Григорян (19.09.1995)
13. Владислав Грицьких (06.07.1995)
18. Олександр Александров (22.04.1997)
19. Олександр Бойових (09.05.1995)
22. Вадим Хрішпенц (17.04.1995)
48. Олександр Горлушко (24.08.1999)
72. Олександр Яковлєв (06.02.1994)
81. Ілля Бабрусьов (30.12.1996)
96. Володимир Алексюк (22.07.1987)
Нападники:
8. Іван Савченко (19.03.1993)
9. Гліб Варава (19.04.2002)
15. Артем Дубінін (30.03.1989)
23. Тимур Гриценко (01.03.1996)
26. Віктор Тютченко (26.05.1996)
27. Микола Кисельов (29.08.1994
29. Максим Волков (16.01.1985)
37. Євген Чемерілов (12.08.1985)
38. Олексій Ворона (17.08.1997)
47. Єгор Серанов (01.11.1997)
55. Тимофій Савицький (31.05.2003)
71. Андрій Денискін (14.07.1998)
73. Дмитро Созонов (08.08.1989)
76. Олександр Коробов (08.09.1995)
90. Андрій Леонов (06.04.1990)
91. Дмитро Орлов (09.03.1991)
92. Олександр Пукс (17.02.1987)
Головний тренер - Олександр Савицький. Тренери - Дмитро Сумець і Олександр Соколов. Технічний адміністратор - Володимир Олійник, лікар - Олег Касмінюк. Президент команди - Сергій Володимирович Мазур.
Президент ХК «Кременчук» Сергій Мазур взяв участь у церемонії відкриття арени в Маріуполі та старту нового сезону 2020/21 УХЛ Паріматч. Нагадаємо, що перше вкидання шайби в матчі «Маріуполь» - «Сокіл» (1:2) зробив Президент України Володимир Зеленський.
Президент кременчуцької команди поспілкувався з прес-службою УХЛ і поділився своїми емоціями після першого чемпіонства кременчужан в історії клубу, а також розповів про цілі та очікування від майбутнього сезону.