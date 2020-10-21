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Надзвичайні новини, Полтавщина

На трасі «Полтава – Олександрія» зупинили водія з «портфелем» порушень

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 544 Коментарів: 1

 

Чоловік вже кілька разів притягувався до адмінвідповідальності та не платить аліменти

22 жовтня на автодорозі «Полтава — Олександрія» патрульні зупинили водія автомобіля Volkswagen, який був не пристебнутий паском безпеки. Під час спілкування інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Тому патрульні запропонували чоловікові перевіритися у присутності двох свідків, проте він відмовився. Про це повідомила патрульна поліція.


Під час перевірки керманича у базі даних копи з’ясували, що він вже двічі був притягнутий судом до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення. Також чоловік позбавлений права керування та має тимчасове обмеження у праві керування за несплату аліментів.


Патрульні склали низку адміністративних матеріалів:

  • протокол за ч.3 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння);
  • протокол ч.3 ст.126 (Керування транспортним засобам особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження такого права);
  • постанову за ч.4 ст.126 (Керування особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами) КУпАП.
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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: админпротокол пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

373
gansit:
Сьогодні, 16:37

Странно,а наркота,оружие и игральный мобильный бизнес?Портфель то не полный,а еще интересно увидеть фото\видео этого водителя за рулем без ремня.


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