На трасі «Полтава – Олександрія» зупинили водія з «портфелем» порушень

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 544 Коментарів: 1

Чоловік вже кілька разів притягувався до адмінвідповідальності та не платить аліменти

22 жовтня на автодорозі «Полтава — Олександрія» патрульні зупинили водія автомобіля Volkswagen, який був не пристебнутий паском безпеки. Під час спілкування інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Тому патрульні запропонували чоловікові перевіритися у присутності двох свідків, проте він відмовився. Про це повідомила патрульна поліція.





Під час перевірки керманича у базі даних копи з’ясували, що він вже двічі був притягнутий судом до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення. Також чоловік позбавлений права керування та має тимчасове обмеження у праві керування за несплату аліментів.





Патрульні склали низку адміністративних матеріалів: