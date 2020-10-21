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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Якщо у когось «підгорить»: що робити кременчужанам в разі пожежі на виборчій дільниці

23.10.2020, 14:32 Переглядів: 742

ДСНС закликає запобігати виникненню вогню

25 жовтня в країні відбудуться місцеві вибори. На виборчих дільницях може статися будь-що, тож Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки.


У приміщеннях виборчих дільниць заборонено:

  • використовувати джерела відкритого вогню
  • приносити піротехнічні та інші небезпечні вибухові предмети
  • курити
  • створювати тисняву
  • блокувати шляхи евакуаційних виходів.

Якщо виявите пожежу чи ознаки горіння — негайно зателефонуйте за номером «101», назвавши адресу, місце пожежі, своє прізвище та повідомте про пожежу голову виборчої комісії.

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Автор: Богдан Волошко
Теги: місцеві вибори
компанія «Інтера Люкс»
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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