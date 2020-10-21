Якщо у когось «підгорить»: що робити кременчужанам в разі пожежі на виборчій дільниці

ДСНС закликає запобігати виникненню вогню
25 жовтня в країні відбудуться місцеві вибори. На виборчих дільницях може статися будь-що, тож Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки.
Якщо виявите пожежу чи ознаки горіння — негайно зателефонуйте за номером «101», назвавши адресу, місце пожежі, своє прізвище та повідомте про пожежу голову виборчої комісії.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.