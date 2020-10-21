Двоє людей одночасно голосували в одній кабінці на Полтавщині

Спостерігачка ОПОРИ у Полтаві, на виборчій дільниці № 531192 (вул. Б. Хмельницького, 9), зафіксувала, як в одній виборчій кабінці одночасно голосували двоє людей. Як повідомляє пресслужба ОПОРИ, жінка помітила двох людей (чоловіка та жінку), які одночасно зайшли до однієї виборчої кабінки для голосування. Під час зйомки інциденту члени ДВК намагалися заборонити представниці Громадянської мережі ОПОРА здійснювати відеофіксацію порушення.
Координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Полтавській області Костянтин Донченко вказує на те, що такі дії заборонені. «У частині 5 статті 246 Виборчого кодексу України йдеться про те, що виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб».
Члени дільничної виборчої комісії звернулися до представника поліції, який охороняв вказану дільницю, щодо вилучення спостерігача із приміщення. Після з’ясування обставин представник ОПОРИ залишився на дільниці, адже має на це право згідно з Виборчим кодексом України.
Речник Головного управління Національної поліції Полтавщини Юрій Сулаєв говорить, що обов’язки офіційного спостерігача від громадської організації прописані у ст. 60 Виборчого кодексу України. «У частині 9 наведені права офіційного спостерігача. Зокрема перебувати на виборчій дільниці та здійснювати фото-, відеофіксацію чи аудіозапис без порушення при цьому таємниці голосування виборців. Тож вилучати представника ОПОРИ члени комісії чи правоохоронці права не мали».
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.