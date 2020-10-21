За минулу добу на Полтавщині сталося три ДТП, в якій травмувалися люди

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24 жовтня близько 7.15 на автодорозі біля села Підгора, що на Кобеляччині, водій автомобіля Dacia Logan наїхав на перешкоду. Внаслідок зіткнення 49-річний пасажир, мешканець Запоріжжя, отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні.





Того ж дня близько 14.45 на автодорозі «Хорол – Миргород» (в селі Петрівці, Миргородський район) водій ВАЗу врізався у Ford Transit, який рухався в попутному напрямку. Травмувалися 36-річний водій ВАЗу та 40-річний пасажир Ford Transit. Постраждалих ушпиталили медики. Слідчі з'ясовують обставини ДТП.









У Полтаві близько 13.20 на розі вулиць Зіньківської та Чехова сталося зіткнення автомобілів ЗАЗ Lanos та Volkswagen Transporter T4». Легковиком керував 33-річний водій, за кермом іншої автівки був 71-річний чоловік. У результаті ДТП водій автомобіля «ЗАЗ» отримав тілесні ушкодження.





Щодо фактів ДТП почали розслідування. Слідчі вивчають причини та обставини дорожньо-транспортних пригод.