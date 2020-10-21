Явка катастрофічно низька: 22% кременчужан проголосували на виборах

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 2 318

А ви вже проголосували на виборах?

Станом на 15.00 явка на вибори у Кременчуці склала 21,78%. Про це ТЪ повідомили у територіальній виборчій комісії.





Значних порушень на виборчих дільницях у нашому місті виявлено не було.





У порівнянні з парламентськими та президентськими виборами у Кременчуці явка виборців невелика.





Нагадаємо, що станом на 13 годину у Кременчуці проголосували 16,3% виборців.