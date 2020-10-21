8 адмінпротоколів за порушення виборчого законодавства склали на Полтавщині

Станом на 15 годину, 25 жовтня, до поліції Полтавщини надійшло 109 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства в день волевиявлення. Стосовно правопорушників поліцейські склали 8 адміністративних протоколів. про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
Зокрема, 5 адміністративних протоколів складено за статтею 212-22 (Публічне розголошення виборцем результатів свого волевиявлення шляхом демонстрації бюлетеня в приміщенні для голосування) КУпАП – передбачає штраф від 1700 до 5100 гривень.
Один протокол складено за частиною 1 статті 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) КУпАП – тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3400 гривень.
Ще один протокол складений за статтею 212-23 (Пошкодження свого виборчого бюлетеня для голосування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушнику загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень.
Та один протокол складено за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.
Поліція продовжує слідкувати за порядком на дільницях.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.