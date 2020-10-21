Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
Кременчук364
Померло:
Україна5927
Кременчук25
Надзвичайні новини, Місцеві вибори 2020

8 адмінпротоколів за порушення виборчого законодавства склали на Полтавщині

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 449

 

Триває голосування

Станом на 15 годину, 25 жовтня, до поліції Полтавщини надійшло 109 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства в день волевиявлення. Стосовно правопорушників поліцейські склали 8 адміністративних протоколів. про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. 


Зокрема, 5 адміністративних протоколів складено за статтею 212-22 (Публічне розголошення виборцем результатів свого волевиявлення шляхом демонстрації бюлетеня в приміщенні для голосування) КУпАП – передбачає штраф від 1700 до 5100 гривень.


Один протокол складено за частиною 1 статті 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) КУпАП – тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3400 гривень.


Ще один протокол складений за статтею 212-23 (Пошкодження свого виборчого бюлетеня для голосування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушнику загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень.


Та один протокол складено за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. 


Поліція продовжує слідкувати за порядком на дільницях. 

2
Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори порушення
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

Схожі матеріали:



Вверх