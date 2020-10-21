Без глядачів: «Кремінь» приймає «ВПК-Агро»

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 718

Чи буде реванш за кубкове протистояння - дізнаємося вже у понеділок

У понеділок, 26 жовтня, футбольний клуб «Кремінь» на своєму полі прийме «ВПК-Агро». Матч розпочнеться о 15.00 на стадіоні «Кремінь-Арена» без глядачів.





Зауважимо, що «ВПК-Агро» новачок Першої ліги, але встиг вибити «Кремінь» з Кубку України, чи зможуть кременчужани взяти реванш - дізнаємося вже завтра.





Пряма трансляція









Дискваліфікація





Матч через дискваліфікацію пропустить захисник «ВПК-Агро» Михайло Васильєв.





Суддівські призначення





Головний арбітр: Олександр Сахно (Київська обл)

Арбітри: Заур Курбанов (Херсон) та Ігор Рибченко (Запоріжжя)

4-й арбітр: Олександр садовий (Кременчук)

Спостерігач арбітражу УАФ: Володимир Александренко (Вінниця)





За всю історію головний арбітр Олександр Сахно 10 разів обслуговував матчі кременчуцької команди. За його суддівства «Кремінь» 6 раз перемагав, тричі зазнавав поразки й один раз розписав мирову. Якщо розглянути більш детальніше, то: минулого сезону «Кремінь» поступився «Волині» на виїзді. У сезоні 2017/2018 вдома переміг «Волинь» (3:1) та «Черкаський Дніпро» (1:0). Сезон 2016/2017 дав три перемоги у трьох матчах з «Поділлям» (2:0), «Металургом» (2:0) та «Реал Фармою» (3:0). У сезоні 105/2016 - 4 матчі: дві поразки (Кристал та Інгулець), перемога у матчі з «Соколом» та нічия з «Буковиною».





Історія протистоянь





Команди зустрічалися один раз у кубковому протистоянні в Дніпрі. 16 вересня кременчужани поступилися новачку Першої ліги в серії пенальті. «Кремінь» лідирував на початку гри, але двічі пропустив у другому таймі. Голи були на рахунку Білого 75 (пен.), Тищенка, 87, а у «Кременя» відзначилися Островський 8 хв та Куліш 44.









31 жовтня «Кремінь» на виїзді зіграє з «Нивою», а 5 листопада вдома прийме «Миколаїв».