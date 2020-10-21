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Надзвичайні новини, Полтавщина

Вбивство жінки у Пирятині: взяли під варту підозрюваного

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 949

 

Потерпілу знайшли мертвою у помешканні

До Пирятинського відділення поліції Полтавщини 22 жовтня місцеві мешканці повідомили про буйного сусіда. Той у стані алкогольного сп’яніння чіпляється до людей та поводить себе агресивно.


Відділ комунікації поліції Полтавщини повідомив, що на місце події прибули поліцейські. У вказаному громадянами помешканні поліція виявила 32-річну жінку без ознак життя зі слідами насильства.


Правоохоронці попередньо встановили, що між 35-річним чоловіком та потерпілою виник конфлікт. Під час з’ясування стосунків чоловік завдав жінці тілесні ушкодження, від яких вона померла. Його одразу затримали.


 


За фактом умисного вбивства слідчим Пирятинського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Тривають слідчі дії. У разі доведення вини підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: вбивство Пирятин
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