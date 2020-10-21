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Надзвичайні новини, Полтавщина

На трасі у Полтавській області п'яний водій вантажівки врізався у відбійник

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 882

 

Ніхто не постраждав

Водій вантажівки у стані сп'яніння став винуватцем автопригоди. Патрульна поліція Полтавської області повідомила, що сьогодні близько 5.00 ДТП сталася на трасі «Київ – Харків – Довжанський». Водій вантажівки MAN не впорався з керуванням і в'їхав у металевий відбійник. Травмованих в наслідок пригоди немає.


Під час спілкування із керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти огляд. Результат — 1,90 проміле, що у понад 9 разів перевищує допустиму норму.


На порушника склали два протоколи:

  • за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП
  • за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: facebook.com/poltavapolice
Теги: ДТП вантажівка
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