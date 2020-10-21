До поліції Кременчука заявили про приховану агітацію партії «За майбутнє» у день виборів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 637

У місті напередодні виборів на бордах, де розміщувалася реклама партії «За майбутнє», замінили на інші плакати «Майбутнє Кременчука залежить від тебе». Рекламу замаскували під соціальну — на плакатах немає позначок, що це агітація, даних про замовника. Проте в оформленні використаний добре знайомий кременчужанам фіолетовий колір та символіка, які експлуатувала під час виборчої кампанії партія «За майбутнє». Партія позиціонувала себе як «партія Малецького» (чинного мера Кременчука і кандидата на цю посаду). Він офіційно є керівником виборчого штабу «За майбутнє» у Кременчуці.









Плакати про «майбутнє» у різних частинах міста висіли у день тиші, висять вони й зараз. Сьогодні кандидат у депутати від ЄС до міськради Лариса Гориславець подала заяву до поліції щодо порушення у вигляді прихованої передвиборної агітації. Вона просить розглянути заяву про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КупАП (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) та вжити заходи щодо притягнення порушників до адміністративної відповідальності.





У своїй заяві вона посилається на ст. 51 Виборчого кодексу, яка визначає поняття передвиборної агітації. П. 5 цієї статті говорить: «Прихована передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Кодексу, забороняються».





Нагадаємо, раніше Лариса Гориславець подала аналогічну заяву до поліції щодо прихованої агітації кандидата в нардепи Юрія Шаповалова під час вибрів до Верховної ради — тоді так само у місті висіли фіолетові борди. З тією ж самою символікою (партії змінюються, зараз з'явився новий тренд «За майбутнє», символіка ж команди Малецького-Шаповалова незмінна). Поліція відкрила кримінальне провадження. Справа розслідується й досі — тим часом сценарій з прихованою агітацією повторюється.



