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Кременчук, Місцеві вибори 2020

До поліції Кременчука заявили про приховану агітацію партії «За майбутнє» у день виборів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 637

 

Заяву подала кандидат у депутати Лариса Гориславець

У місті напередодні виборів на бордах, де розміщувалася реклама партії «За майбутнє», замінили на інші плакати «Майбутнє Кременчука залежить від тебе». Рекламу замаскували під соціальну — на плакатах немає позначок, що це агітація, даних про замовника. Проте в оформленні використаний добре знайомий кременчужанам фіолетовий колір та символіка, які експлуатувала під час виборчої кампанії партія «За майбутнє». Партія позиціонувала себе як «партія Малецького» (чинного мера Кременчука і кандидата на цю посаду). Він офіційно є керівником виборчого штабу «За майбутнє» у Кременчуці.


 


Плакати про «майбутнє» у різних частинах міста висіли у день тиші, висять вони й зараз. Сьогодні кандидат у депутати від ЄС до міськради Лариса Гориславець подала заяву до поліції щодо порушення у вигляді прихованої передвиборної агітації. Вона просить розглянути заяву про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-10 КупАП (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) та вжити заходи щодо притягнення порушників до адміністративної відповідальності.


У своїй заяві вона посилається на ст. 51 Виборчого кодексу, яка визначає поняття передвиборної агітації. П. 5 цієї статті говорить: «Прихована передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Кодексу, забороняються».


Нагадаємо, раніше Лариса Гориславець подала аналогічну заяву до поліції щодо прихованої агітації кандидата в нардепи Юрія Шаповалова під час вибрів до Верховної ради — тоді так само у місті висіли фіолетові борди. З тією ж самою символікою (партії змінюються, зараз з'явився новий тренд «За майбутнє», символіка ж команди Малецького-Шаповалова незмінна). Поліція відкрила кримінальне провадження. Справа розслідується й досі — тим часом сценарій з прихованою агітацією повторюється.


«Робимо Кременчук кращим»: поліція розслідує справу про агітки Шаповалова
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: місцеві вибори вибори-2020 порушення агітація Лариса Гориславець
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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