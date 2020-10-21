Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
Кременчук364
Померло:
Україна5927
Кременчук25
Кременчук, Місцеві вибори 2020

Станом на 13.00 явка на вибори у Кременчуці склала 16,3%

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 1 205

 

Вже проголосувало 26 566 виборців

Станом на 13.00 явка на вибори у Кременчуці склала 16,3%. Про це ТЪ повідомили у територіальній виборчій комісії.


Вже проголосувало 26 566 виборців, із них:

  • в Автозаводському районі – 18 082 особи (за списком 108 667 людей);
  • у Крюківському районі – 8 049 осіб (за списком 52 001 людина).

Значних порушень на виборчих дільницях у нашому місті виявлено не було.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: выборы місцеві вибори голосование голосування
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

Схожі матеріали:



Вверх