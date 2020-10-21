Станом на 13.00 явка на вибори у Кременчуці склала 16,3%

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Станом на 13.00 явка на вибори у Кременчуці склала 16,3%. Про це ТЪ повідомили у територіальній виборчій комісії.





Вже проголосувало 26 566 виборців, із них:

в Автозаводському районі – 18 082 особи (за списком 108 667 людей);

у Крюківському районі – 8 049 осіб (за списком 52 001 людина).

Значних порушень на виборчих дільницях у нашому місті виявлено не було.