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Полтавщина, Місцеві вибори 2020

У Полтаві на одній з дільниць виборці голосують на підвіконні

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 125

 

Чим їм не підійшли кабінки - невідомо

У Полтаві, на виборчій дільниці № 531192 спостерігачі ОПОРИ зафіксували, як виборці, після отримання бюлетенів, голосують на підвіконні, а не у спеціально облаштованих для таємного голосування кабінах.


У Піщаному кабінок для голосування вдвічі менше, ніж потрібно


Координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Полтавській області Костянтин Донченко нагадує: 

«Частина 1 статті 62 Виборчого кодексу України вказує, що голосування проводиться у спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок».


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Автор: Руслана Горгола Джерело відео: oporaua.org
Теги: Полтава голосування місцеві вибори
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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