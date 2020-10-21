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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Вибори-2020: якщо зробили помилку в бюлетені — маєте право вимагати новий

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 249

 

Але двічі помилятися не можна — замість зіпсованого бюлетеня видадуть новий лише один раз

Сьогодні, 25 жовтня, проходять місцеві вибори. Кременчужани вибирають міського голову, депутатів Кременчуцької міської, Кременчуцької районної та Полтавської обласної рад. Для голосування видають чотири бюлетені. Бюлетені до рад доволі складні для заповнення.

Що робити, якщо ви випадково зіпсували бюлетень? ГО «Опора» наголошує: відповідно до законодавства, маєте право на другу спробу: комісія повинна видати новий бюлетень.


Частина 12 статті 248 Виборчого кодексу України передбачає для виборця право на помилку.


У такому випадку необхідно:

  • виборцю невідкладно звернутись до члена виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень, із письмовою заявою та проханням видати інший виборчий бюлетень.
  • виборцю отримати новий виборчий бюлетень в обмін на зіпсований, так само, як отримував перший (відповідно до частини 3 статті 248 ВК);
  • уповноваженому члену дільничної виборчої комісії зробити відповідну позначку в списку виборців навпроти прізвища виборця та засвідчити її своїм підписом;
  • члену дільничної виборчої комісії, який видавав бюлетень, негайно погасити зіпсований бюлетень виборця як невикористаний та скласти акт про це;
  • виборцю та двом членам виборчої комісії, які видавали бюлетень, підписати акт, що має бути долучений до списку виборців;
  • члену дільничної виборчої комісії, який видавав бюлетень, зберігати погашений бюлетень до підрахунку голосів;
  • під час підрахунку голосів цей погашений бюлетень врахувати як невикористаний і запакувати разом із контрольним талоном у пакет із невикористаними виборчими бюлетенями.
«Але варто зазначити, що краще не помилятися. Адже виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються, як правило, у кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на цій виборчій дільниці. Тому зайвих бюлетенів для «роботи над помилками» може вистачити далеко не всім, особливо, якщо явка буде високою. До того ж скористатися такою процедурою можна лише один раз», наголошують в ГО «Опора».
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: вибори вибори-2020 місцеві вибори бюлетені голосування
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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