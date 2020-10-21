Вибори-2020: якщо зробили помилку в бюлетені — маєте право вимагати новий

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 249

Але двічі помилятися не можна — замість зіпсованого бюлетеня видадуть новий лише один раз

Сьогодні, 25 жовтня, проходять місцеві вибори. Кременчужани вибирають міського голову, депутатів Кременчуцької міської, Кременчуцької районної та Полтавської обласної рад. Для голосування видають чотири бюлетені. Бюлетені до рад доволі складні для заповнення.

Що робити, якщо ви випадково зіпсували бюлетень? ГО «Опора» наголошує: відповідно до законодавства, маєте право на другу спробу: комісія повинна видати новий бюлетень.





Частина 12 статті 248 Виборчого кодексу України передбачає для виборця право на помилку.





У такому випадку необхідно:

в иборцю невідкладно звернутись до члена виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень, із письмовою заявою та проханням видати інший виборчий бюлетень.

иборцю невідкладно звернутись до члена виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень, із письмовою заявою та проханням видати інший виборчий бюлетень. в иборцю отримати новий виборчий бюлетень в обмін на зіпсований, так само, як отримував перший (відповідно до частини 3 статті 248 ВК);

иборцю отримати новий виборчий бюлетень в обмін на зіпсований, так само, як отримував перший (відповідно до частини 3 статті 248 ВК); уповноваженому члену дільничної виборчої комісії зробити відповідну позначку в списку виборців навпроти прізвища виборця та засвідчити її своїм підписом;

члену дільничної виборчої комісії, який видавав бюлетень, негайно погасити зіпсований бюлетень виборця як невикористаний та скласти акт про це;

виборцю та двом членам виборчої комісії, які видавали бюлетень, підписати акт, що має бути долучений до списку виборців;

члену дільничної виборчої комісії, який видавав бюлетень, зберігати погашений бюлетень до підрахунку голосів;

під час підрахунку голосів цей погашений бюлетень врахувати як невикористаний і запакувати разом із контрольним талоном у пакет із невикористаними виборчими бюлетенями.