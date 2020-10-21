Вибори-2020: якщо зробили помилку в бюлетені — маєте право вимагати новий

Сьогодні, 25 жовтня, проходять місцеві вибори. Кременчужани вибирають міського голову, депутатів Кременчуцької міської, Кременчуцької районної та Полтавської обласної рад. Для голосування видають чотири бюлетені. Бюлетені до рад доволі складні для заповнення.
Що робити, якщо ви випадково зіпсували бюлетень? ГО «Опора» наголошує: відповідно до законодавства, маєте право на другу спробу: комісія повинна видати новий бюлетень.
Частина 12 статті 248 Виборчого кодексу України передбачає для виборця право на помилку.
У такому випадку необхідно:
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.