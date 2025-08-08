Параспортсменка Анна Судніцина потребує фінансової підтримки для участі в Чемпіонаті світу

Параспортсменка, багаторазова чемпіонка світу й Європи Анна Судніцина готується до Чемпіонату світу, який пройде в Болгарії. Там дівчина, яка має інвалідність з дитинства по зору, знову зможе заявити про себе на весь світ.

Мати параспортсменки, пані Ірина, розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що донька є багаторазовою чемпіонкою світу й Європи, вона справжній приклад сили й наполегливості. Її спортивний шлях розпочався у дорослому віці, коли вона навчалася в школі-інтернаті. Її помітив тренер Володимир Петренко. Саме під його наставництвом Анна розкрила свій потенціал і здобула світове визнання.

Жінка зазначає, що наразі її донька й ще троє параспортсменів активно готуються до світових змагань, які відбудуться в Болгарії в Албені. Проте для участі потрібні кошти.

— Для того, щоб потрапити туди та гідно представити Україну, нам потрібна допомога — проїзд, проживання, харчування та стартові внески вимагають чималих коштів. Кожен ваш внесок — це крок до нашої спільної перемоги. Навіть 50 чи 100 гривень — це цеглинка у фундамент нашої мрії, — підкреслює жінка.

За перемогами Анни — роки тренувань, кров, піт, травми, відмови від усього зайвого та повна відданість справі. Дівчина неодноразово перемагала, підіймала прапор нашої країни та чула гімн на найпрестижніших аренах світу. Участь у Чемпіонаті світу це ще одна можливість довести, що українські спортсмени — найсильніші!

— Дякуємо кожному, хто в нас вірить. Ми обіцяємо — на Чемпіонаті світу ми віддамо все, щоб виправдати вашу підтримку! — запевнила Анна Судніцина.