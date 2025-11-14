Кременчуцька міськрада передала дрони та зарядні станції для ЗСУ

14 листопада на сесії від Кременчуцької міської територіальної громади було передали допомогу легендарному 225 окремому штурмовому полку ЗСУ.
Кременчуцька міська рада закупила зарядні станції та дрони та передала військовим 225 ОШП, який базується на Полтавщині.
Нагадаємо, що 3-го серпня, в День Повітряних Сил ЗСУ, президент Володимир Зеленський, відзначив 225-й полк почесною відзнакою «За мужність та відвагу».
