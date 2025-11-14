Олена Шуляк
Сюжети, Допомога військовим

Кременчуцька міськрада передала дрони та зарядні станції для ЗСУ

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 62

 Допомога 225-му окремому штурмовому полку ЗСУ

14 листопада на сесії від Кременчуцької міської територіальної громади було передали допомогу легендарному 225 окремому штурмовому полку ЗСУ. 

Кременчуцька міська рада закупила зарядні станції та дрони та передала військовим 225 ОШП, який базується на Полтавщині.

 

Нагадаємо, що 3-го серпня, в День Повітряних Сил ЗСУ, президент Володимир Зеленський, відзначив 225-й полк почесною відзнакою «За мужність та відвагу».

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: дрони міська рада допомога військовим
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

