У Кременчуці попри проблеми з електроенергією монтують святкову ілюмінацію

Попри складну ситуацію з електропостачанням у Кременчуці триває підготовка до новорічних свят: зокрема у сквері ім. Бабаєва почали монтувати святкову ілюмінацію на місці законсервованого на зиму фонтану. Про це передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Коли ця інсталяція запрацює та від яких джерел живлення працюватиме наразі невідомо. Проте міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому сьогодні, 10 листопада, розповів, як працюватиме головна ялинка міста в умовах імовірних відключень електроенергії.

— Ялинка і містечко, в разі, якщо не буде у нас енергоживлення відновлено по місту, працюватиме від генераторів соціально відповідального бізнесу, як і торік, коли вони разом зібралися, прфінансували паливо, профінансували інші роботи для того, щоб усе це відбулося, — прокоментував мер.

Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. У Горішніх Плавнях росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки по Полтавщині травмовано людину. Кременчук також повністю залишився без електроенергії, у місті воду подавали за графіком. Також у закладах освіти розгорнули роботу пунктів незламності.

Нині ж ситуація з енергетикою у місті лишається складною, проте контрольованою. Проте, за словами Малецького, заклади освіти Кременчука не забезпечені автономними джерелами електропостачання для своєї повноцінної роботи.