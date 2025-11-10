Заклади освіти у Кременчуці не забезпечені автономними джерелами енергії для повноцінної роботи — Малецький

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 219 Коментарів: 1

У школах та дитсадках є генератори для пунктув незламності та укриттів, проте повноцінну роботу закладів освіти вони забезпечити не можуть

Нині заклади освіти Кременчука не забезпечені автономними джерелами електропостачання, аби працювати автономно. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький сьогодні, 10 листопада, на засіданні виконавчого комітету.

За його словами, і школи, і дитсадки мають генератори для укриттів та пунктів незламності, проте для повноцінної роботи закладів освіти їх недостатньо.

— Наприклад, у 5-ій школі є дизельний генератор на 7 кіловат, є ще генератор на 5 кіловат, але цього однозначно не вистачить для цієї школи для повноцінної роботи, — наголосив мер.

Малецький зауважив, що нині збирається інформація по закладах освіти щодо необхідності забезпечення усіх об'єктів генераторами. Але питання стоїть у фінансуванні.

— Це фактично проєкт автономного енергозабезпечення всієї соціальної сфери. Якщо ми це зробили за 2,5 роки по лікарням і соціальним закладам, і в нас лікарні всі з генераторами, у нас лікарні всі з альтернативним опаленням. У нас, наприклад, той де Палац культури з генератором, тому що він розглядається як тепловий хаб на випадок втрати теплопостачання, він з альтернативною автономною котельнею, яка в нього там встановлена, то по школам ця робота поки що триває, — зазначив Малецький.

Мер також додав, що вже мав зустріч із представником місцевої компанії, яка займається встановленням котельного обладнання. Розглядається можливість встановлення котлів на твердому паливі у найбільших освітянський вузлах — це, за словами Малецького, школа, поблизу якої розташовані 2-3 дитсадки, соціальний заклад, спортшкола тощо.

Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. У Горішніх Плавнях росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки по Полтавщині травмовано людину. Кременчук також повністю залишився без електроенергії, у місті воду подавали за графіком. Також у закладах освіти розгорнули роботу пунктів незламності.