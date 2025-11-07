За пів доби кременчуківці зібрали на пересувні пункти управління для дронщиків 17403 грн: як допомогти військовим

7 листопада наше видання повідомило, що кременчуцький волонтер, голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан оголосив новий збір коштів — цього разу на два утеплені пересувні пункти управління реактивними БПЛА. За словами волонтера, допомоги потребує підрозділ, який збиває російські «Шахеди» на підступах до українських міст. Каптан закликав долучатися до збору будь-якою сумою.
І багато українців відгукнулися — за пів доби було зібрано понад 17 тисяч гривень.
Кошти приймаються на банківські картки та через PayPal.
Реквізити для допомоги:
Monobank: банка для збору
МоноБанк картка: 4874 1000 2233 4562
ПриватБанк картка: 5169 3600 0294 2401
PayPal: sergkaptan@gmail.com
Сергій Каптан та його команда від початку повномасштабного вторгнення виготовляють причепи, буржуйки, бліндажі та інше обладнання для українських військових.
