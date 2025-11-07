За пів доби кременчуківці зібрали на пересувні пункти управління для дронщиків 17403 грн: як допомогти військовим

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 147

До закриття збору треба зібрати ще понад 77 тисяч гривень

7 листопада наше видання повідомило, що кременчуцький волонтер, голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан оголосив новий збір коштів — цього разу на два утеплені пересувні пункти управління реактивними БПЛА. За словами волонтера, допомоги потребує підрозділ, який збиває російські «Шахеди» на підступах до українських міст. Каптан закликав долучатися до збору будь-якою сумою.

І багато українців відгукнулися — за пів доби було зібрано понад 17 тисяч гривень.

— За вчорашній день, на пункти управління БПЛА ми зібрали 17403 грн! Це бАмбЄзний результат! Не зупиняймося, тільки вперед, до закриття збору залишилося зібрати всього 77597 грн. Дивно, але я, як ніколи, вірю що ми це зробимо і зробимо доволі швидко! Приєднуйтесь, ці хлопці того вартують! — написав Сергій Каптан сьогодні вранці у Facebook.

Кошти приймаються на банківські картки та через PayPal.

Реквізити для допомоги:

Monobank: банка для збору

МоноБанк картка: 4874 1000 2233 4562

ПриватБанк картка: 5169 3600 0294 2401

PayPal: sergkaptan@gmail.com

Сергій Каптан та його команда від початку повномасштабного вторгнення виготовляють причепи, буржуйки, бліндажі та інше обладнання для українських військових.