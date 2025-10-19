Журналістка «Кременчуцького Телеграфа» отримала відзнаку від аеромобільної бригади

Головна редакторка газети «Для дому і сім’ї», журналістка «Кременчуцького Телеграфа» Оксана Гриниченко отримала подяку від 1-го аеромобільного батальйону 81-ша окремої аеромобільної Слобожанської бригади за патріотизм, щиру підтримку та допомогу українським захисникам.
У документі військові висловили вдячність за «вагому допомогу захисникам України» та зазначили, що завдяки таким відданим громадянам «усі разом наближаємося до спільної перемоги».
Нагадаємо, за 9 місяців поточного року Полтавщина спрямувала на допомогу українському війську 898 млн грн.
