Допоможемо Івану встати на ноги: хлопець потребує вартісного лікування

19-річний Іван Міхайлець потребує ендопротезування обох кульшових суглобів. Без цієї операції він не зможе ходити
Наші воїни з передової й сім’я 19-річного кременчужанина Івана Міхайльця звертаються з проханням — підтримати молодого хлопця, який бореться за можливість ходити
Два роки тому Івану поставили страшний діагноз — ювенільний ревматоїдний артрит. Це важке аутоімунне захворювання, яке поступово руйнує суглоби. З кожним місяцем біль і обмеження рухів стають все нестерпнішими.
Сьогодні молодий хлопець ледь пересувається по квартирі, не може самостійно вдягнутися чи навіть вмитися. Хвороба вже переходить із ніг на руки.
Професор, який оглядав хлопця, наголосив: операцію треба провести восени, інакше хвороба призведе до повної втрати рухливості. Проте вартість лікування завелика: приблизно 300 000 гривень лише за операцію та імпланти, без урахування реабілітації. Для родини це не підйомна сума. Але якщо не провести операцію восени, Іван може повністю втратити здатність ходити .
У 19 років хлопець не повинен бути прикутий до ліжка. Він мріє вчитися, працювати, жити звичайним життям. Але без нашої спільної допомоги ця мрія залишиться недосяжною.
Мама Івана відкрила збір і благає про допомогу — йдеться не просто про лікування, а про майбутнє її сина .
Навіть наші захисники з передової вже приєдналися до збору, перераховуючи частину своїх зарплат, щоб урятувати свого молодшого друга. Але самостійно їм не впоратися.
Номер картки для допомоги:
МоноБанк: 4874 1000 2841 2479
Отримувач: Михайлець Іван Юрійович
Сім’я Івана щиро дякує кожному, хто не залишиться байдужим. Ми всі разом можемо подарувати хлопцеві головне — шанс ходити, жити і не втрачати віру.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.