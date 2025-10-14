ГО "Захист держави"
Кременчук, Благодійність

Допоможемо Івану встати на ноги: хлопець потребує вартісного лікування

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 419

19-річний Іван Міхайлець потребує ендопротезування обох кульшових суглобів. Без цієї операції він не зможе ходити

Наші воїни з передової й сім’я 19-річного кременчужанина Івана Міхайльця звертаються з проханням — підтримати молодого хлопця, який бореться за можливість ходити

Два роки тому Івану поставили страшний діагноз — ювенільний ревматоїдний артрит. Це важке аутоімунне захворювання, яке поступово руйнує суглоби. З кожним місяцем біль і обмеження рухів стають все нестерпнішими.

Сьогодні молодий хлопець ледь пересувається по квартирі, не може самостійно вдягнутися чи навіть вмитися. Хвороба вже переходить із ніг на руки.

— Нещодавно лікарі дали останній шанс: операція з ендопротезування обох кульшових суглобів може повернути Івану повноцінне життя. Без неї — він назавжди залишиться прикутим до ліжка.

Професор, який оглядав хлопця, наголосив: операцію треба провести восени, інакше хвороба призведе до повної втрати рухливості. Проте вартість лікування завелика: приблизно 300 000 гривень лише за операцію та імпланти, без урахування реабілітації. Для родини це не підйомна сума. Але якщо не провести операцію восени, Іван може повністю втратити здатність ходити .

У 19 років хлопець не повинен бути прикутий до ліжка. Він мріє вчитися, працювати, жити звичайним життям. Але без нашої спільної допомоги ця мрія залишиться недосяжною.

Мама Івана відкрила збір і благає про допомогу — йдеться не просто про лікування, а про майбутнє її сина .

— Ми розуміємо, що час зараз нелегкий, але кожна гривня, кожне поширення — це шанс врятувати життя.

Навіть наші захисники з передової вже приєдналися до збору, перераховуючи частину своїх зарплат, щоб урятувати свого молодшого друга. Але самостійно їм не впоратися.

Номер картки для допомоги:

МоноБанк: 4874 1000 2841 2479

Отримувач: Михайлець Іван Юрійович

Сім’я Івана щиро дякує кожному, хто не залишиться байдужим. Ми всі разом можемо подарувати хлопцеві головне — шанс ходити, жити і не втрачати віру.

Автор: Мирослава Українська
