У Кременчуці частково перекриють вулицю Івана Мазепи

З 15 до 26 вересня у Кременчуці буде тимчасово обмежено рух транспорту по вулиці Івана Мазепи, неподалік перехрестя з вулицею Академіка Маслова. Про це повідомили у мерії.
Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт.
Нагадаємо, що до вересня був обмежений рух на вулиці Лікаря Бончука.
