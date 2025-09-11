У Кременчуці частково перекриють вулицю Івана Мазепи

З 15 до 26 вересня у Кременчуці буде тимчасово обмежено рух транспорту по вулиці Івана Мазепи, неподалік перехрестя з вулицею Академіка Маслова. Про це повідомили у мерії.

Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

Нагадаємо, що до вересня був обмежений рух на вулиці Лікаря Бончука.