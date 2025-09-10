У Семенівці дорогу ремонтуватиме підрядник, якого АМКУ раніше оштрафував за змову на торгах

Комунальне підприємство «Комунальник» Семенівської селищної ради у Кременчуцькому районі замовило поточний ремонт дороги на вулиці Шевченка. Договір уклали з ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд» за майже 200 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Закупівлю проводили без використання електронної системи. Сам договір з підрядником «Комунальник» оприлюднив 10 вересня. Відомо, що роботи мають завершити до кінця поточно року.
За даними аналітичної системи YouControl, ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд» зареєстрували у Миргороді понад 26 років тому. На сьогодні кінцевим бенефіціаром компанії, як вказано в YouControl, є Микола Патенко, а керівником — Олександр Широкий. Як пише видання «МедіаДоказ», у 2010 році Микола Патенко був обраний депутатом до Миргородської районної ради від «Партії регіонів». У 2015-му році він пройшов у депутати на місцевих виборах до Миргородської ради, але від партії «Аграрна партія України». Нині Микола Патенко є чинним членом виконкому Миргородської міської ради 8 скликання.
У квітні цьогоріч Антимонопольний комітет України оштрафував компанію на 64,4 тис. грн за змову на торгах щодо ремонту дорожнього покриття та тротуарів Миргорода. АМКУ виявило змову між учасниками торгів — ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд» та ПП «Великобагачанська мпмшк № 1».
На це вказували такі порушення:
Очікувана вартість закупівлі становила 4 млн грн.
Нагадаємо, Автозаводський районний суд дозволив слідчим відібрати зразки (керни) асфальтобетонного покриття для будівельно-технічної експертизи на перехресті вулиць Шевченка та Троїцької у рамках розслідування. Йдеться про ділянки, де у 2024 році ремонтували дорогу в зоні теплових мереж.
