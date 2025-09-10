Олена Шуляк
Кременчук, Гроші, Полтавщина, Дороги & Дурні

У Семенівці дорогу ремонтуватиме підрядник, якого АМКУ раніше оштрафував за змову на торгах

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 187

Ремонт мають завершити до кінця поточно року

Комунальне підприємство «Комунальник» Семенівської селищної ради у Кременчуцькому районі замовило поточний ремонт дороги на вулиці Шевченка. Договір уклали з ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд» за майже 200 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю проводили без використання електронної системи. Сам договір з підрядником «Комунальник» оприлюднив 10 вересня. Відомо, що роботи мають завершити до кінця поточно року.

За даними аналітичної системи YouControl, ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд» зареєстрували у Миргороді понад 26 років тому. На сьогодні кінцевим бенефіціаром компанії, як вказано в YouControl, є Микола Патенко, а керівником — Олександр Широкий. Як пише видання «МедіаДоказ», у 2010 році Микола Патенко був обраний депутатом до Миргородської районної ради від «Партії регіонів». У 2015-му році він пройшов у депутати на місцевих виборах до Миргородської ради, але від партії «Аграрна партія України». Нині Микола Патенко є чинним членом виконкому Миргородської міської ради 8 скликання.

У квітні цьогоріч Антимонопольний комітет України оштрафував компанію на 64,4 тис. грн за змову на торгах щодо ремонту дорожнього покриття та тротуарів Миргорода. АМКУ виявило змову між учасниками торгів — ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд» та ПП «Великобагачанська мпмшк № 1». 

На це вказували такі порушення: 

  • вхід обома учасниками торгів входу до кабінету учасника та створення пропозиції з одного електронного майданчика та однієї ІР-адреси
  • схожість в оформленні документів та спільні особливості завантажених файлів у складі тендерних пропозицій

Очікувана вартість закупівлі становила 4 млн грн.

Нагадаємо, Автозаводський районний суд дозволив слідчим відібрати зразки (керни) асфальтобетонного покриття для будівельно-технічної експертизи на перехресті вулиць Шевченка та Троїцької у рамках розслідування. Йдеться про ділянки, де у 2024 році ремонтували дорогу в зоні теплових мереж.

Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.

E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/

