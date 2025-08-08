Олена Шуляк
Українцям виплачують ще один вид допомоги: нардеп Шуляк розкрила подробиці
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Допомога військовим

Військовим потрібен холодильник — волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» закликає містян допомогти

Сьогодні, 21:23 Переглядів: 139

 

Хто готовий передати для захисників Україну вживаний, але робочий холодильник – зателефонуйте за вказаним номером

У вівторок, 5 серпня, до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова звернулися військовослужбовці однієї із військових частин місцевого гарнізону. У військових на пункті постійної дислокації не має холодильника, який їм влітку конче потрібний для зберігання продуктів харчування.

— Друзі, в кого є старенький холодильник? Бо в таку спеку бійцям нема як їжу зберігати на ППД. Може хто новий купив, а старий заважає? Зателефонуйте в редакцію — ми заберемо та відправимо. Слава ЗСУ! — звернувся до кременчуківців Сергій Кулясов на своїй сторінці у Facebook та надав номер телефону для охочих допомогти.

Телефон — 0675313090.

На жаль, за три дні, що минули з цього допису, ніхто з кременчуківців так і не відгукнувся. Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» повторно звертається до мешканців Кременчука та Кременчуцького району — хто готовий передати для захисників Україну вживаний, але робочий холодильник, зателефонуйте за зазначеним номером. Його можна привести до Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А), або ж ми заберемо його та доставимо військовим.

Нагадаємо, військовим, що боронять небо над Кременчуком, передали розкладачки - зібраних коштів вистачило ще на два планшети з лазерною указівкою

1
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук допомога військовим
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх