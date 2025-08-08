Військовим потрібен холодильник — волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» закликає містян допомогти

Хто готовий передати для захисників Україну вживаний, але робочий холодильник – зателефонуйте за вказаним номером
У вівторок, 5 серпня, до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова звернулися військовослужбовці однієї із військових частин місцевого гарнізону. У військових на пункті постійної дислокації не має холодильника, який їм влітку конче потрібний для зберігання продуктів харчування.
Телефон — 0675313090.
На жаль, за три дні, що минули з цього допису, ніхто з кременчуківців так і не відгукнувся. Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» повторно звертається до мешканців Кременчука та Кременчуцького району — хто готовий передати для захисників Україну вживаний, але робочий холодильник, зателефонуйте за зазначеним номером. Його можна привести до Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А), або ж ми заберемо його та доставимо військовим.
Нагадаємо, військовим, що боронять небо над Кременчуком, передали розкладачки - зібраних коштів вистачило ще на два планшети з лазерною указівкою.
