Військовим потрібен холодильник — волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» закликає містян допомогти

У вівторок, 5 серпня, до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова звернулися військовослужбовці однієї із військових частин місцевого гарнізону. У військових на пункті постійної дислокації не має холодильника, який їм влітку конче потрібний для зберігання продуктів харчування.

— Друзі, в кого є старенький холодильник? Бо в таку спеку бійцям нема як їжу зберігати на ППД. Може хто новий купив, а старий заважає? Зателефонуйте в редакцію — ми заберемо та відправимо. Слава ЗСУ! — звернувся до кременчуківців Сергій Кулясов на своїй сторінці у Facebook та надав номер телефону для охочих допомогти.

Телефон — 0675313090.

На жаль, за три дні, що минули з цього допису, ніхто з кременчуківців так і не відгукнувся. Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» повторно звертається до мешканців Кременчука та Кременчуцького району — хто готовий передати для захисників Україну вживаний, але робочий холодильник, зателефонуйте за зазначеним номером. Його можна привести до Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А), або ж ми заберемо його та доставимо військовим.

Нагадаємо, військовим, що боронять небо над Кременчуком, передали розкладачки - зібраних коштів вистачило ще на два планшети з лазерною указівкою.