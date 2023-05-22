Кременчуцьким бійцям терміново потрібен холодильник

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 166

Можливо, у когось є непотрібний - заберемо самі

Кременчуцьким бійцям, які захищають нас на південному напрямку, потрібен двокамерний холодильник - бо псуються продукти.

Якщо у вас є зайвий або непотрібний, але робочий - напишіть нам, будь ласка. Ми самі заберемо та передамо бійцям.





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