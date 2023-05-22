Кременчуцьким бійцям терміново потрібен холодильник 

Кременчуцьким бійцям, які захищають нас на південному напрямку, потрібен двокамерний холодильник - бо псуються продукти.
Якщо у вас є зайвий або непотрібний, але робочий - напишіть нам, будь ласка. Ми самі заберемо та передамо бійцям.
https://t.me/KremenTelegraf_bot
Або телефонуйте - 068 640 4448
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.