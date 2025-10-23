ГО "Захист держави"
Полтавщина, Дороги & Дурні

Полтавщина отримає кошти на ремонт важливих доріг: уряд підтримав ініціативу

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 197

 

Йдеться про траси, які мають значення для евакуації та військової логістики

Уряд схвалив рішення про перерозподіл коштів на ремонт доріг у прифронтових регіонах, зокрема у Полтавській області. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Для Полтавської та Сумської областей виділили 256 млн гривень із залишків спеціального фонду держбюджету, які не були використані у 2024 році. Кошти підуть на поточний ремонт доріг державного значення, які важливі для евакуації цивільного населення та забезпечення військової логістики.

За словами віцепрем’єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, ремонт доріг у прифронтових регіонах має забезпечувати військову логістику та евакуювати поранених захисників.

Фінансування також передбачене для Сумської та Харківської областей. Загалом на цю програму скеровано понад 700 млн грн.

Нагадаємо, паралельно з цим на Полтавщині триває поточний ремонт доріг у громадах області.

0
Автор: Яна Гудзь
дороги ремонт доріг
