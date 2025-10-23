Полтавщина отримає кошти на ремонт важливих доріг: уряд підтримав ініціативу

Уряд схвалив рішення про перерозподіл коштів на ремонт доріг у прифронтових регіонах, зокрема у Полтавській області. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
Для Полтавської та Сумської областей виділили 256 млн гривень із залишків спеціального фонду держбюджету, які не були використані у 2024 році. Кошти підуть на поточний ремонт доріг державного значення, які важливі для евакуації цивільного населення та забезпечення військової логістики.
За словами віцепрем’єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, ремонт доріг у прифронтових регіонах має забезпечувати військову логістику та евакуювати поранених захисників.
Фінансування також передбачене для Сумської та Харківської областей. Загалом на цю програму скеровано понад 700 млн грн.
Нагадаємо, паралельно з цим на Полтавщині триває поточний ремонт доріг у громадах області.
