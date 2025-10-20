На Полтавщині за тиждень оновили 18 тисяч квадратних метрів доріг

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 0

Цього тижня роботи тривають у Пришибській, Білоцерківській, Лохвицькій, Полтавській, Пирятинській, Гребінківській, Зіньківській, Великосорочинській та Решетилівській громадах

Минулого тижня на Полтавщині оновили 18 тис. м² покриття доріг місцевого значення. Загалом від початку року відремонтовано 574,6 тис. м². Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 20 жовтня.

Цього тижня роботи тривають у Пришибській, Білоцерківській, Лохвицькій, Полтавській, Пирятинській, Гребінківській, Зіньківській, Великосорочинській та Решетилівській громадах.

Також ремонтують дороги державного значення. Від початку року оновили 422,5 тис. м² покриття, а за останній тиждень — 30,7 тис. м². Роботи виконували на таких автошляхах:

М-22 Полтава — Олександрія;

Н-08 Бориспіль — Маріуполь;

Р-42 Лубни — Опішня — Н-12;

Т-17-05 Лохвиця — Велика Писарівка;

Т-17-28 Зіньків — межа області.

Нагадаємо, наприкінці вересня на Полтавщині оновили понад 13 тисяч квадратних метрів доріг