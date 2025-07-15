На Полтавщині сільського голову та директора фірм підозрюють у розтраті 5,2 млн грн на ремонті доріг

На Полтавщині судитимуть сільського голову та директора двох підприємств за підозрою у розкраданні 5,2 мільйона гривень на ремонті доріг. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
Відомо, що упродовж квітня–липня 2023 року посадовець уклав понад 100 договорів на ремонт доріг у громаді. Після виконання робіт він разом із директором підприємства підписав акти виконаних робіт, де були зазначені завищені ціни на щебінь та обсяг робіт. На підставі цих документів із бюджету громади на рахунки товариств безпідставно перерахували понад 5,2 мільйона гривень.
Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (розтрата майна в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинені за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Нині триває слідство.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Кременчуці правоохоронці розслідують ремонт дороги на вулицях Шевченка і Троїцької: нині вони отримали доступ до документів.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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