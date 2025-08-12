Олена Шуляк
В українських громадах працює вже майже три сотні центрів життєстійкості
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт, Благодійність

Спортсмен, тренер з легкої атлетики Вадим Кулик потребує вартісного лікування

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 440

Спортивну спільноту та небайдужих кременчужан просять підтримати збір на операцію та реабілітацію чоловіка

Кременчужанин Вадим Кулик в кінці 70-х — середині 80-х років минулого сторіччя був відомим легкоатлетом-спринтером.

Займатися легкою атлетикою він почав в середині 70-х у СДЮШОР «Авангард» міста Кременчука під керівництвом Івана Смородського (нині покійного). Вадим наполегливо тренувався, поступово став найкращим юним спринтером Полтавщини на 200 та 400 м, а згодом — чемпіоном УРСР серед юнаків.

 У 16 років за свої успіхи удостоївся честі разом шістьма іншими кременчужанами нести олімпійській вогонь в естафеті на 255 кілометрів траси Київ-Харків перед Олімпіадою-80.

Згодом вигравав чемпіонати української республіки серед юніорів, брав участь у всесоюзних змаганнях, став кандидатом у майстри спорту, входив у десятку найкращих спринтерів-юніорів.

— Він двічі виконав норматив майстра спорту, а у ті часи це потрібно було зробити тричі і на змаганнях відповідного рівня, — зазначає Валерій Лекумович, фахівець Кременчуцької філії «Інваспорту».

 Після армії Вадим продовжив заняття легкою атлетикою, одночасно працював в спортивному клубі автомобільного заводу інструктором зі спорту, вступив на заочне відділення в Київський державний інфізкульт, отримав диплом тренера — викладача з легкої атлетики.

 Але попрацювати за спеціальністю зразу не судилося. Прийшли важкі 90-ті роки, і щоб прогодувати родину чоловік пішов працювати на СТО автослюсарем, отримав неабиякий досвід і став класним автомеханіком.

Проте долі було потрібно, щоб Вадим все ж таки попрацював за спеціальністю. Після 2010 року він влаштувався лаборантом кафедри фізичного виховання Кременчуцького льотного коледжу і за сумісництвом тренером з легкої атлетики.

— Таким чином наші шляхи пересіклися. Я запросив Вадима у якості громадського тренера до секції ГО КДЮЦС «Оріяна». Потім ми пересікалися під час його роботи в КМ КДЮСШ «Авангард» майже на всіх змаганнях з паралегкої атлетики у місті та області, — розповідає Валерій Лекумович.

Вадим Кулик надав велику допомогу у підготовці майбутньої чемпіонки світу Наталії Кобзар, Олександра Години, Ірини Коренівської та інших.

У цьому році допомагав у підготовці переможниці спартакіади «Повір у себе» Уляни Шевченко.

 Приблизно місяць тому Вадим впав на роботі та отримав травму (перелом шийки стегна). Поки він лежить на витяжці і немає можливості пересуватися. Його чекає важка операція на тазостегновому суглобі, а потім тривале лікування та реабілітація.

— Ми вирішили створити ініціативну групу, до якої увійшли Андрій Голівець, паралімпійський чемпіон з легкої атлетики 2012 року, МСУМК, Марія Ільчук, голова правління ГО КДЮЦС «Оріяна», Ірина Зикова,  ЗТУ з паралегкої атлетики, Олександр Кроковець,  Герой України, ветеран війни з інвалідністю, Владислав Косюк, неодноразовий чемпіон України з паралегкої атлетики, МСУ, Валерій Радіонов, голова опікунської ради ГО КДЮЦС «Оріяна», пастор  церкви «Завіт» та Ірина Коренівська, неодноразова переможниця та призерка Всеукраїнських змагань з паралегкої атлетики і я, — Розповів пан Валерій.

Ініціативна  група оголошує  початок офіційного збору коштів на лікування та реабілітацію Вадима Кулика у післяопераційний період.

— Закликаємо всіх, хто має можливість та бажання, приєднатися до збору та допомогти ветерану кременчуцького спорту.

Реквізити:

Картка Приватбаку 5168745132373082
Отримувач-Кулик Вадим Олександрович
З коментарем: «На лікування та реабілітацію після травми»

1
Автор: Мирослава Українська
Теги: спорт збір параспортсмени
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх