Спортсмен, тренер з легкої атлетики Вадим Кулик потребує вартісного лікування

Спортивну спільноту та небайдужих кременчужан просять підтримати збір на операцію та реабілітацію чоловіка
Кременчужанин Вадим Кулик в кінці 70-х — середині 80-х років минулого сторіччя був відомим легкоатлетом-спринтером.
Займатися легкою атлетикою він почав в середині 70-х у СДЮШОР «Авангард» міста Кременчука під керівництвом Івана Смородського (нині покійного). Вадим наполегливо тренувався, поступово став найкращим юним спринтером Полтавщини на 200 та 400 м, а згодом — чемпіоном УРСР серед юнаків.
У 16 років за свої успіхи удостоївся честі разом шістьма іншими кременчужанами нести олімпійській вогонь в естафеті на 255 кілометрів траси Київ-Харків перед Олімпіадою-80.
Згодом вигравав чемпіонати української республіки серед юніорів, брав участь у всесоюзних змаганнях, став кандидатом у майстри спорту, входив у десятку найкращих спринтерів-юніорів.
Після армії Вадим продовжив заняття легкою атлетикою, одночасно працював в спортивному клубі автомобільного заводу інструктором зі спорту, вступив на заочне відділення в Київський державний інфізкульт, отримав диплом тренера — викладача з легкої атлетики.
Але попрацювати за спеціальністю зразу не судилося. Прийшли важкі 90-ті роки, і щоб прогодувати родину чоловік пішов працювати на СТО автослюсарем, отримав неабиякий досвід і став класним автомеханіком.
Проте долі було потрібно, щоб Вадим все ж таки попрацював за спеціальністю. Після 2010 року він влаштувався лаборантом кафедри фізичного виховання Кременчуцького льотного коледжу і за сумісництвом тренером з легкої атлетики.
Вадим Кулик надав велику допомогу у підготовці майбутньої чемпіонки світу Наталії Кобзар, Олександра Години, Ірини Коренівської та інших.
У цьому році допомагав у підготовці переможниці спартакіади «Повір у себе» Уляни Шевченко.
Приблизно місяць тому Вадим впав на роботі та отримав травму (перелом шийки стегна). Поки він лежить на витяжці і немає можливості пересуватися. Його чекає важка операція на тазостегновому суглобі, а потім тривале лікування та реабілітація.
Ініціативна група оголошує початок офіційного збору коштів на лікування та реабілітацію Вадима Кулика у післяопераційний період.
Реквізити:
Картка Приватбаку 5168745132373082
Отримувач-Кулик Вадим Олександрович
З коментарем: «На лікування та реабілітацію після травми»
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.