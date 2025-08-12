Спортсмен, тренер з легкої атлетики Вадим Кулик потребує вартісного лікування

Спортивну спільноту та небайдужих кременчужан просять підтримати збір на операцію та реабілітацію чоловіка

Кременчужанин Вадим Кулик в кінці 70-х — середині 80-х років минулого сторіччя був відомим легкоатлетом-спринтером.

Займатися легкою атлетикою він почав в середині 70-х у СДЮШОР «Авангард» міста Кременчука під керівництвом Івана Смородського (нині покійного). Вадим наполегливо тренувався, поступово став найкращим юним спринтером Полтавщини на 200 та 400 м, а згодом — чемпіоном УРСР серед юнаків.

У 16 років за свої успіхи удостоївся честі разом шістьма іншими кременчужанами нести олімпійській вогонь в естафеті на 255 кілометрів траси Київ-Харків перед Олімпіадою-80.

Згодом вигравав чемпіонати української республіки серед юніорів, брав участь у всесоюзних змаганнях, став кандидатом у майстри спорту, входив у десятку найкращих спринтерів-юніорів.

— Він двічі виконав норматив майстра спорту, а у ті часи це потрібно було зробити тричі і на змаганнях відповідного рівня, — зазначає Валерій Лекумович, фахівець Кременчуцької філії «Інваспорту».

Після армії Вадим продовжив заняття легкою атлетикою, одночасно працював в спортивному клубі автомобільного заводу інструктором зі спорту, вступив на заочне відділення в Київський державний інфізкульт, отримав диплом тренера — викладача з легкої атлетики.

Але попрацювати за спеціальністю зразу не судилося. Прийшли важкі 90-ті роки, і щоб прогодувати родину чоловік пішов працювати на СТО автослюсарем, отримав неабиякий досвід і став класним автомеханіком.

Проте долі було потрібно, щоб Вадим все ж таки попрацював за спеціальністю. Після 2010 року він влаштувався лаборантом кафедри фізичного виховання Кременчуцького льотного коледжу і за сумісництвом тренером з легкої атлетики.

— Таким чином наші шляхи пересіклися. Я запросив Вадима у якості громадського тренера до секції ГО КДЮЦС «Оріяна». Потім ми пересікалися під час його роботи в КМ КДЮСШ «Авангард» майже на всіх змаганнях з паралегкої атлетики у місті та області, — розповідає Валерій Лекумович.

Вадим Кулик надав велику допомогу у підготовці майбутньої чемпіонки світу Наталії Кобзар, Олександра Години, Ірини Коренівської та інших.

У цьому році допомагав у підготовці переможниці спартакіади «Повір у себе» Уляни Шевченко.

Приблизно місяць тому Вадим впав на роботі та отримав травму (перелом шийки стегна). Поки він лежить на витяжці і немає можливості пересуватися. Його чекає важка операція на тазостегновому суглобі, а потім тривале лікування та реабілітація.

— Ми вирішили створити ініціативну групу, до якої увійшли Андрій Голівець, паралімпійський чемпіон з легкої атлетики 2012 року, МСУМК, Марія Ільчук, голова правління ГО КДЮЦС «Оріяна», Ірина Зикова, ЗТУ з паралегкої атлетики, Олександр Кроковець, Герой України, ветеран війни з інвалідністю, Владислав Косюк, неодноразовий чемпіон України з паралегкої атлетики, МСУ, Валерій Радіонов, голова опікунської ради ГО КДЮЦС «Оріяна», пастор церкви «Завіт» та Ірина Коренівська, неодноразова переможниця та призерка Всеукраїнських змагань з паралегкої атлетики і я, — Розповів пан Валерій.

Ініціативна група оголошує початок офіційного збору коштів на лікування та реабілітацію Вадима Кулика у післяопераційний період.

— Закликаємо всіх, хто має можливість та бажання, приєднатися до збору та допомогти ветерану кременчуцького спорту.

Реквізити:

Картка Приватбаку 5168745132373082

Отримувач-Кулик Вадим Олександрович

З коментарем: «На лікування та реабілітацію після травми»