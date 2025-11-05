«Дзиґа»: пристрій, що рятує життя військових. Збір відкритий

«ДЗИҐА» — портативний детектор дронів, що працює за принципом пасивного прийому сигналів, без випромінювання в ефір. Прилад дозволяє своєчасно виявити дрон та отримати візуальну інформацію з його відеоканалу. Тобто цей пристрій допомагає нашим бійцям заздалегідь побачити небезпеку, що рятує життя.
Для наших військових цей невеликий прилад є вкрай важливим!
Військові 24 ОМБр ім. Короля Данила, які боронять рідну землю в районі Часового Яру, відкрили збір на придбання 20 «Дзиґ».
Не зволікайте! Долучайтеся до збору!
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.