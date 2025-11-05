«Дзиґа»: пристрій, що рятує життя військових. Збір відкритий

Сума збору — 500 000 грн. За цими грошима — безцінні життя бійців

«ДЗИҐА» — портативний детектор дронів, що працює за принципом пасивного прийому сигналів, без випромінювання в ефір. Прилад дозволяє своєчасно виявити дрон та отримати візуальну інформацію з його відеоканалу. Тобто цей пристрій допомагає нашим бійцям заздалегідь побачити небезпеку, що рятує життя.

Для наших військових цей невеликий прилад є вкрай важливим!

Військові 24 ОМБр ім. Короля Данила, які боронять рідну землю в районі Часового Яру, відкрили збір на придбання 20 «Дзиґ».

— Прилад дозволяє отримати критично важливу інформацію про ворожі цілі на полі бою, дає можливість побачити загрозу до її наближення, тобто захиститися та зберегти життя. Сума збору велика — 500 000 грн, але за цими грошима — безцінне життя наших військових! — звернулися військові.

Не зволікайте! Долучайтеся до збору!

Монобанка