В Україні затвердили нові правила перетину кордону для автобусів

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило нові правила використання системи єЧерга для автобусних перевізників. Вони стосуються як регулярних, так і нерегулярних рейсів і мають забезпечити справедливу систему бронювання місць у черзі.
Як пояснив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба, мета змін — спростити логістику, уникнути черг і дати державі інструмент керування транспортними потоками.
Нові правила діятимуть у першу чергу для «слотованих» пунктів пропуску, де перевізники бронюють конкретний час перетину кордону. Таких пунктів наразі 23. Ще 6 працюють за принципом динамічної черги.
У міністерстві додали, що нові функції для нерегулярних рейсів стануть доступними після оновлення системи єЧерга. Про це повідомлять окремо.
