Україна, Світ, Подорожі, Дороги & Дурні

В Україні затвердили нові правила перетину кордону для автобусів

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 217

 Система передбачає бронювання конкретного часу перетину кордону

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило нові правила використання системи єЧерга для автобусних перевізників. Вони стосуються як регулярних, так і нерегулярних рейсів і мають забезпечити справедливу систему бронювання місць у черзі.

Як пояснив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба, мета змін — спростити логістику, уникнути черг і дати державі інструмент керування транспортними потоками.

Нові правила діятимуть у першу чергу для «слотованих» пунктів пропуску, де перевізники бронюють конкретний час перетину кордону. Таких пунктів наразі 23. Ще 6 працюють за принципом динамічної черги.

Що змінюється:

  • Регулярні перевезення: перевізник може бронювати слот за 30 днів, але не пізніше ніж за 72 години до виїзду. Якщо цього не зробити — слот стає доступним для інших.
  • Нерегулярні перевезення: бронювання можливе лише на вільні від регулярних маршрутів слоти.
  • Короткі маршрути (до 400 км): дозволяється бронювати стільки слотів на добу, скільки передбачено у дозволі.
  • Один дозвіл — один автобус: не можна зареєструвати кілька автобусів на один маршрут.
  • Паритетні перевізники: лише один може зареєструватися на слот.
  • Недостовірні дані: за такі порушення автобус виключають із системи на 14 днів.
  • Заміна водія або автобуса: можлива лише в межах ліцензійної справи перевізника.

У міністерстві додали, що нові функції для нерегулярних рейсів стануть доступними після оновлення системи єЧерга. Про це повідомлять окремо.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: перетин кордону автобус
