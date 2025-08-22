В Україні затвердили нові правила перетину кордону для автобусів

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 217

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило нові правила використання системи єЧерга для автобусних перевізників. Вони стосуються як регулярних, так і нерегулярних рейсів і мають забезпечити справедливу систему бронювання місць у черзі.

Як пояснив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба, мета змін — спростити логістику, уникнути черг і дати державі інструмент керування транспортними потоками.

Нові правила діятимуть у першу чергу для «слотованих» пунктів пропуску, де перевізники бронюють конкретний час перетину кордону. Таких пунктів наразі 23. Ще 6 працюють за принципом динамічної черги.

Що змінюється:

Регулярні перевезення: перевізник може бронювати слот за 30 днів, але не пізніше ніж за 72 години до виїзду. Якщо цього не зробити — слот стає доступним для інших.

перевізник може бронювати слот за 30 днів, але не пізніше ніж за 72 години до виїзду. Якщо цього не зробити — слот стає доступним для інших. Нерегулярні перевезення: бронювання можливе лише на вільні від регулярних маршрутів слоти.

бронювання можливе лише на вільні від регулярних маршрутів слоти. Короткі маршрути (до 400 км): дозволяється бронювати стільки слотів на добу, скільки передбачено у дозволі.

дозволяється бронювати стільки слотів на добу, скільки передбачено у дозволі. Один дозвіл — один автобус: не можна зареєструвати кілька автобусів на один маршрут.

не можна зареєструвати кілька автобусів на один маршрут. Паритетні перевізники: лише один може зареєструватися на слот.

лише один може зареєструватися на слот. Недостовірні дані: за такі порушення автобус виключають із системи на 14 днів.

за такі порушення автобус виключають із системи на 14 днів. Заміна водія або автобуса: можлива лише в межах ліцензійної справи перевізника.

У міністерстві додали, що нові функції для нерегулярних рейсів стануть доступними після оновлення системи єЧерга. Про це повідомлять окремо.