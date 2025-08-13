Під час воєнного стану водії вантажівок зможуть керувати тракторами без окремих прав

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 97

З 8 серпня в Україні діють нові правила, які спрощують доступ до керування окремими видами техніки під час воєнного стану.

Як повідомила Держпродспоживслужба, громадяни з національним посвідченням водія категорій C1, C, D1 або D та стажем від трьох років тепер можуть керувати тракторами та самохідними машинами категорій А1, А2, B1, B2, B3 без окремого посвідчення тракториста-машиніста.

Користування такою технікою дозволене лише поза дорогами загального користування.

Правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще 90 днів після його завершення або скасування. Мета — забезпечити потреби сільського господарства, будівництва та інших галузей, що виконують критично важливі роботи в умовах війни.

Нагадаємо, що ще торік на Кременчуччині виникли проблеми з посівною через мобілізацію механізаторів та водіїв.