Засновник «Бойової галушки», який пішов захищати країну, просить кременчужан підтримати збір

Андрій Мешков, засновник відомого у Кременчуці кафе «Бойова галушка», яка тимчасово не працює, наразі боронить українську землю.
Головний акцент його специфіки — транспорт, пушки та інша техніка типу РЕБ, антени тощо. Багато обладнання хлопці та дівчата закуповують самі за свої гроші чи за донати.
Посилання на конверт Приват (це як монобанк, можна поповнити карткою)
Або номери карток для переказу:
Приват — 5168752142282030
Моно — 4441111071451672.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.