Засновник «Бойової галушки», який пішов захищати країну, просить кременчужан підтримати збір

Сьогодні, 11:33

Ворожий танк Т-80, який минулого тижня намагався втекти, але не зміг

Андрій Мешков, засновник відомого у Кременчуці кафе «Бойова галушка», яка тимчасово не працює, наразі боронить українську землю.

— Хто не в курсі — я зараз на службі і останні три місяці маю несподівано цікаву для себе роботу. Якщо коротко, то я управляю десятком ударних екіпажів БПЛА і маю опосередкований вплив ще на пару десятків, з якими ми розбираємо ворогів, — написав Андрій на своїй сторінці у Фейсбуці.

Головний акцент його специфіки — транспорт, пушки та інша техніка типу РЕБ, антени тощо. Багато обладнання хлопці та дівчата закуповують самі за свої гроші чи за донати.

— Зараз я хочу допомогти зібрати на генератор для свого улюбленого екіпажу вампірістів, з яким ми дуже удало хуліганімо. Прошу долучитися якщо маєте можливість, загальна сума всього 63 тис грн.

Посилання на конверт Приват (це як монобанк, можна поповнити карткою)

Або номери карток для переказу:

Приват — 5168752142282030

Моно — 4441111071451672.