Застуди наступають: військовим потрібні ліки

З настанням холодів наших воїнів підстерегає ще один ворог — застуди. Вони не чекають, поки затихне артилерія, не питають, чи є ліки під рукою. Наші захисники тримають позиції при втомі та хворобах. Але ми можемо підтримати їх, придбавши необхідні лікувальні засоби.

Бійці 81-ї ОАеМБр, які виконують бойові завдання на сіверському напрямку, звертаються по допомогу.

— Потрібні прості, але дуже потрібні речі — противірусні засоби, краплі від нежитю, чай від застуди.

