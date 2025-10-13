Військовим дуже потрібні повербанки

Зібрано 33 тисячі грн з необхідних 100 тисяч

На передовій зв’язок вкрай важливий. Це можливість почути побратима, отримати наказ, повідомити про небезпеку чи просто написати кілька слів рідним. Коли немає електрики, а телефони та рації розряджаються, повербанк стає єдиним способом залишатися на зв’язку

Військові 81ОАеМБр, які виконують завдання на сіверському напрямку, потребують нашої підтримки. Злопцям необхідні повербанки для зарядки.

— Нам потрібно 100-130 штук повербанок, які мають велику ємність та швидкий заряд. Є можливість придбати без посередників. Просимо долучитися всіх небайдужих, — розповів військовий.

За два тижні зірали лише 33 тисячі грн з необхідних 100 тисяч.

— Просимо долучитися всіх небайдужих! — закликають військові та волонтери, які збирають кошти.

Банка для збору на повербанки ТУТ