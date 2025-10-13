Військовим дуже потрібні повербанки

На передовій зв’язок вкрай важливий. Це можливість почути побратима, отримати наказ, повідомити про небезпеку чи просто написати кілька слів рідним. Коли немає електрики, а телефони та рації розряджаються, повербанк стає єдиним способом залишатися на зв’язку
Військові 81ОАеМБр, які виконують завдання на сіверському напрямку, потребують нашої підтримки. Злопцям необхідні повербанки для зарядки.
За два тижні зірали лише 33 тисячі грн з необхідних 100 тисяч.
Банка для збору на повербанки ТУТ
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.