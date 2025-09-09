Автівка з передової потребує термінового ремонту — збір відкрито

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 86

Після гідроудару автівка потребує ремонту, щоб знов «встати в строй»

Кременчужанин з позивним Грінч, який наразі виконує бойові завдання на харківському напрямку, звертається по допомогу до всіх небайдужих. Після виконання бойових завдань на харківському напрямку його машина потребує термінового ремонту.

— Моя робота пов’язана із логістично-водійськими задачами і все це в агресивному середовищі. На жаль техніка вже доживає друге життя, але треба ще. Отож, після гідроудару потрібна заміна двох шатунів, прокладка голови, шпильки, компенсатори + робота…

Цей автомобіль був на передовій, і зараз він потребує вашої підтримки, щоб знову стати на службу.

Необхідна сума 50.000 грн

Monобанка

Приватконверт

— Якщо можете допомогти, будь ласка, долучайтеся до збору. Малих донатів не буває.