Сюжети, Допомога військовим

Автівка з передової потребує термінового ремонту — збір відкрито

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 86

Після гідроудару автівка потребує ремонту, щоб знов «встати в строй»

Кременчужанин з позивним Грінч, який наразі виконує бойові завдання на харківському напрямку, звертається по допомогу до всіх небайдужих. Після виконання бойових завдань на харківському напрямку його машина потребує термінового ремонту.

 

— Моя робота пов’язана із логістично-водійськими задачами і все це в агресивному середовищі. На жаль техніка вже доживає друге життя, але треба ще. Отож, після гідроудару потрібна заміна двох шатунів, прокладка голови, шпильки, компенсатори + робота…

Цей автомобіль був на передовій, і зараз він потребує вашої підтримки, щоб знову стати на службу.

Необхідна сума 50.000 грн

Monобанка

Приватконверт

— Якщо можете допомогти, будь ласка, долучайтеся до збору. Малих донатів не буває.
Автор: Мирослава Українська
Теги: збір війна ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

