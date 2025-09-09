Автівка з передової потребує термінового ремонту — збір відкрито

Кременчужанин з позивним Грінч, який наразі виконує бойові завдання на харківському напрямку, звертається по допомогу до всіх небайдужих. Після виконання бойових завдань на харківському напрямку його машина потребує термінового ремонту.
Цей автомобіль був на передовій, і зараз він потребує вашої підтримки, щоб знову стати на службу.
Необхідна сума 50.000 грн
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.