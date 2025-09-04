Терміновий ДоЗбір: бійці 24 ОМБр ім. Короля Данила просять допомоги в ремонті пікапа

Ще вчора військовослужбовці 24 ОМБр ім. Короля Данила, які тримають фронт в районі Часового Яру на Донеччині, дякували небайдужим кременчужанам за фінансову підтримку, а вже сьогодні знов просять про допомогу. Виявилося, що пікап, на ремонт якого збирали гроші, потребує глибшого «оперативного втручання».

— Виник форс-мажор, головка двигуна тріснула та не піддається ремонту. Тільки нова головка та роботи коштуватимуть 60 000 грн. Плюс потрібно міняти ремінь ГРМ, прокладки та інші дрібні розхідники, — повідомили військові.

На все потрібно близько 80 000 грн. Половину суми ми вже зібрали, треба ще стільки ж.

— Не залишайтеся байдужими! Тільки спільно ми зможемо досягти Перемоги!

Банка

Номер картки банки 4874 1000 2818 7170.