Терміновий ДоЗбір: бійці 24 ОМБр ім. Короля Данила просять допомоги в ремонті пікапа

Ще вчора військовослужбовці 24 ОМБр ім. Короля Данила, які тримають фронт в районі Часового Яру на Донеччині, дякували небайдужим кременчужанам за фінансову підтримку, а вже сьогодні знов просять про допомогу. Виявилося, що пікап, на ремонт якого збирали гроші, потребує глибшого «оперативного втручання».
На все потрібно близько 80 000 грн. Половину суми ми вже зібрали, треба ще стільки ж.
Банка
Номер картки банки 4874 1000 2818 7170.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.