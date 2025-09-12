«Кожен турнікет — це врятоване життя»: медикині просять про допомогу

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 1 297

На Сіверському та Запорізькому напрямках українські військові потребують термінової підтримки

Бійцям 81-ї окремої аеромобільної бригади та 128-ї окремої бригади територіальної оборони бракує критично важливих медичних засобів — турнікетів. Саме вони здатні врятувати життя під час бойових дій.

Потреба величезна — 100 000 грн.

— Кожен турнікет — це врятоване життя, — наголошують медикині й просять підтримати збір максимально швидко.

Якщо хтось має можливість допомогти медичними засобами напряму, дайте знати — надамо контакти.

Реквізити для допомоги:

Приват

Монобанку

Разом ми вже неодноразово доводили, що можемо неможливе.

Зараз — час врятувати ще більше життя!