«Кожен турнікет — це врятоване життя»: медикині просять про допомогу

На Сіверському та Запорізькому напрямках українські військові потребують термінової підтримки
Бійцям 81-ї окремої аеромобільної бригади та 128-ї окремої бригади територіальної оборони бракує критично важливих медичних засобів — турнікетів. Саме вони здатні врятувати життя під час бойових дій.
Потреба величезна — 100 000 грн.
Якщо хтось має можливість допомогти медичними засобами напряму, дайте знати — надамо контакти.
Реквізити для допомоги:
Разом ми вже неодноразово доводили, що можемо неможливе.
Зараз — час врятувати ще більше життя!
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.