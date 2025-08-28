Бійці 24-й ОМБР ім. короля Данила просять допомоги у ремонті пікапа

Автівка для військовослужбовців — не розкіш, а крайня необхідність для виконання завдань у зоні бойових дій
Бійці 24-й ОМБР ім. короля Данила відкрили терміновий збір на ремонт пікапа для бригади.
Вартість ремонту: 40 000 грн.
Сума невелика, але треба зібрати швидко.
Номер картки банки
4874 1000 2843 8615
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.