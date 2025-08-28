Бійці 24-й ОМБР ім. короля Данила просять допомоги у ремонті пікапа

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 69

Автівка для військовослужбовців — не розкіш, а крайня необхідність для виконання завдань у зоні бойових дій

Бійці 24-й ОМБР ім. короля Данила відкрили терміновий збір на ремонт пікапа для бригади.

— Машина закипіла, пробило голову двигуна, потрібен ремонт, плюс витрати на обслуговування. Пікап є основною машиною підрозділу та використовується для всього спектру задач, — написали у повідомленні хдопці.

Вартість ремонту: 40 000 грн.

Сума невелика, але треба зібрати швидко.

Просимо всіх долучитись!

Банка

Номер картки банки

4874 1000 2843 8615