У Кременчуці відремонтують дорогу на кінцевій зупинці маршрутки № 3Б за понад 3 мільйони гривень

Сьогодні, 17:30

Ремонт дороги мають завершити до кінця поточного року

Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) замовило ремонт дорожнього покриття території на вулиці Флотській на кінцевій зупинці автобусного маршруту № 3Б. Роботи оцінили у 3 мільйони 466 тисяч 415 гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro.

Ремонт дороги мають завершити до кінця поточного року. Закупівлю проводили без використання електронної системи, договір підписали з ФОП Акопян Овакім Кавалоєвич.

За даними Clarity Project, ФОП зареєстроване у 2018 році у Козельщині. Акопян має понад 140 договорів з держзамовниками на загальну суму у понад 13 млн гривень, найбільше — з виконавчим комітетом Козельщинської селищної ради.

Нагадаємо, на розі вулиць Флотської та Велика набережна триває будівництво нового ветеранського простору за понад 130 млн гривень.