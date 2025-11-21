У Кременчуці відремонтують дорогу на кінцевій зупинці маршрутки № 3Б за понад 3 мільйони гривень

Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) замовило ремонт дорожнього покриття території на вулиці Флотській на кінцевій зупинці автобусного маршруту № 3Б. Роботи оцінили у 3 мільйони 466 тисяч 415 гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro.
Ремонт дороги мають завершити до кінця поточного року. Закупівлю проводили без використання електронної системи, договір підписали з ФОП Акопян Овакім Кавалоєвич.
За даними Clarity Project, ФОП зареєстроване у 2018 році у Козельщині. Акопян має понад 140 договорів з держзамовниками на загальну суму у понад 13 млн гривень, найбільше — з виконавчим комітетом Козельщинської селищної ради.
Нагадаємо, на розі вулиць Флотської та Велика набережна триває будівництво нового ветеранського простору за понад 130 млн гривень.
